В семье рэпера T-Killah и Марии Тарасовой родился второй сын
В семье рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и Марии Тарасовой родился второй сын. О пополнении сообщил сам артист в личном блоге.
Певец опубликовал трогательное сообщение и несколько фото.
«+1 Тарасов. Встречайте — Назар Александрович. 20.05.2026», — поделился он радостной новостью с поклонниками.Сейчас семья принимает поздравления от друзей и коллег по шоу-бизнесу. Появление малыша не стало неожиданностью. Ещё в апреле артист выложил видео с семейным ритуалом, в котором намекнул на скорое пополнение в семье.
