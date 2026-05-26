Глеб Калюжный раскрыл, как изменились его взгляды на отношения после армии

Глеб Калюжный

Актёр Глеб Калюжный вернулся из армии в звании младшего сержанта. Он рассказал журналистам о службе и творческих планах.



В беседе с корреспондентом Super артист сообщил, что в армии писал альбом, первый трек из которого выйдет 19 июня.

На вопросы о встречающих и личной жизни Калюжный не дал прямых ответов, лишь заметил, что «его дождались». При этом он признал, что его взгляды на отношения изменились.

«Но не после службы. Это происходит своевременно и когда нужно», — подчеркнул Глеб.
Уточнять, какие качества в партнёрше он считает важными, актёр отказался.

Отмечается, что мать Калюжного встретила сына из армии с букетом ромашек и сообщила, что он стал настоящим мужчиной. Актёр Николай Добрынин тоже прибыл на встречу и признался, что считает Глеба своим другом.
Ольга Щелокова

