Глеб Калюжный раскрыл, как изменились его взгляды на отношения после армии

26 мая 2026, 11:45

Глеб Калюжный (Фото: кадр из сериала «Трудная»)

Актёр Глеб Калюжный вернулся из армии в звании младшего сержанта. Он рассказал журналистам о службе и творческих планах.





В беседе с корреспондентом Super артист сообщил, что в армии писал альбом, первый трек из которого выйдет 19 июня.



На вопросы о встречающих и личной жизни Калюжный не дал прямых ответов, лишь заметил, что «его дождались». При этом он признал, что его взгляды на отношения изменились.

«Но не после службы. Это происходит своевременно и когда нужно», — подчеркнул Глеб.