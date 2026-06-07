«Что случилось?»: Лена Катина ответила на критику внешности после разговоров о пластике
Певица Лена Катина выступила в защиту естественного старения
Лена Катина прокомментировала волну критики, с которой столкнулась после признания, что опасается пластических операций. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, её удивляет, что естественные возрастные изменения сегодня часто становятся поводом для осуждения. Певица отметила, что не понимает стремления общества требовать от женщин вечной молодости и идеальной внешности.
Во время выступления на премии МУЗ-ТВ 2026 Лена Катина заявила, что считает важным заботиться о здоровье и внешнем виде, но не видит необходимости кардинально менять себя ради чужих ожиданий.
«Естественность практически приравнивается к постыдности. Что случилось? Мы все стареем, у всех появляются морщины. Началось: "Грудь ниже, чем надо, а вот тут у неё морщины", — ну, ребят, это, во-первых, возраст, во-вторых, когда женщина кормит грудью — она никогда не будет такой же, как в 16», — поделилась артистка.Певица подчеркнула, что невозможно нравиться всем без исключения, поэтому гораздо важнее научиться принимать себя и относиться к собственной внешности с уважением.