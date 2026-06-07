Леонид Агутин высказался о преображениях Филиппа Киркорова

07 июня 2026, 14:09

Леонид Агутин вспомнил, как встретил Филиппа Киркорова в костюме Бэтмена

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин поделился своим мнением о многочисленных сменах образа и внешних преображениях Филиппа Киркорова. По словам артиста, за этим стоит не стремление эпатировать публику, а особая профессия — быть главной звездой шоу-бизнеса. Об этом сообщает Super.





Агутин отметил, что Киркоров много лет находится в постоянном творческом поиске и умеет поддерживать интерес аудитории.



По словам Леонида Агутина, он с уважением относится к работе коллеги, но сам не хотел бы жить в таком ритме. Также он рассказал забавную историю, произошедшую около 20 лет назад в Кремлёвском дворце.





«Очень давно, лет 20 назад, мы стоим с женой в Кремлёвском дворце съездов. Полумрак. Идёт Филипп в костюме Бэтмена. Он и так огромный, понимаете? А ещё в костюме Бэтмена — просто гора приближается», — вспомнил артист.