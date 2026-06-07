Леонид Агутин заявил, что уже «засиделся в отцах»

07 июня 2026, 14:48

Леонид Агутин признался, что давно мечтает стать дедушкой

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин на премии МУЗ-ТВ 2026 с юмором рассказал о своих семейных ожиданиях. Артист признался, что уже давно готов к появлению внуков и надеется в ближайшем будущем получить статус дедушки. Об этом сообщает Super.





По словам музыканта, он искренне удивлён, что этого до сих пор не произошло. Леонид Агутин рассказал, что не вмешивается в личную жизнь своей дочери Полины Агутиной и не устраивает ей разговоров о продолжении рода.





«Хотел сказать, я пытаюсь стать дедом. Ну, они, я надеюсь, пытаются, чтобы я стал дедом. Я не знаю, почему это до сих пор не происходит, но я уже засиделся в отцах, я уже дедушкой должен быть давно», — пошутил артист.