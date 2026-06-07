«Ругаю себя»: Вера Бонд поделилась трогательными мыслями о беременности

07 июня 2026, 14:27

Блогер Вера Бонд рассказала о «дискотеках» сына по ночам

Вера Бонд и Алексей Столяров (Фото: Instagram* / @vera_bond)

Вера Бонд рассказала подписчикам о своих переживаниях перед рождением первенца. Будущая мама призналась, что всё чаще ловит себя на желании ускорить время, чтобы скорее встретиться с сыном.





Однако, по словам Веры, она старается напоминать себе, что самые важные моменты происходят уже сейчас. Супруга Алексея Столярова призналась, что малыш уже активно напоминает о себе — шевелится, икает и устраивает настоящие ночные активности.





«Каждый раз ругаю себя за то, что подгоняю время… жду событий, поездок, следующего дня. Даже сейчас уже думаю о том, как родится маленький комочек счастья. Хотя главное счастье находится внутри меня», — поделилась Вера.