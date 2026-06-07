«Ругаю себя»: Вера Бонд поделилась трогательными мыслями о беременности
Блогер Вера Бонд рассказала о «дискотеках» сына по ночам
Вера Бонд рассказала подписчикам о своих переживаниях перед рождением первенца. Будущая мама призналась, что всё чаще ловит себя на желании ускорить время, чтобы скорее встретиться с сыном.
Однако, по словам Веры, она старается напоминать себе, что самые важные моменты происходят уже сейчас. Супруга Алексея Столярова призналась, что малыш уже активно напоминает о себе — шевелится, икает и устраивает настоящие ночные активности.
«Каждый раз ругаю себя за то, что подгоняю время… жду событий, поездок, следующего дня. Даже сейчас уже думаю о том, как родится маленький комочек счастья. Хотя главное счастье находится внутри меня», — поделилась Вера.По словам блогера, беременность научила её больше наслаждаться настоящим моментом и не спешить жить. Ранее пара уже сообщила, что ждёт сына, а пол будущего ребёнка они узнали во время необычной гендер-пати на автодроме Moscow Raceway.