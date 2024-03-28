В Госдуме рассказали, что станет с Пугачевой

Фото: iStock/Berezko
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев подтвердил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Аллы Пугачёвой иноагентом.
По его словам, Пугачёва внесла огромный вклад в российскую эстраду, однако это не дает ей права негативно высказываться в адрес руководства страны и ВС РФ
Он также добавил, что истинные патриоты страны должна вставать на защиту интересов своей родины, своего народа и государства, а не убегать в трудную минуту и из-за границы позволять себе негативные оценки происходящий событий, заключил депутат.
Напомним, 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. По его словам,
Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру, направив обращение в Министерство юстиции РФ.
Читайте также:
Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»
РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»
Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом
«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение», — цитирует НСН Соловьёва.
Напомним, 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. По его словам,
Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру, направив обращение в Министерство юстиции РФ.
Читайте также:
Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»
РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»
Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом
Элина Позднякова