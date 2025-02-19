Жизнь в нужде и свадьба с красавицей: как становился знаменитым Кирилл Полухин, связь с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин — российский актер, который сыграл более 180 ролей. Однако его путь к популярности был далеко не простым. Карьера Кирилла не отличалась внезапными успехами или заметными достижениями, и сам он никогда не стремился стать актером. О том, как он стал любимцем зрителей и что его связывает с Евгением Пригожиным, расскажет «Радио 1».