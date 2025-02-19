Жизнь в нужде и свадьба с красавицей: как становился знаменитым Кирилл Полухин, связь с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)
Кирилл Полухин — российский актер, который сыграл более 180 ролей. Однако его путь к популярности был далеко не простым. Карьера Кирилла не отличалась внезапными успехами или заметными достижениями, и сам он никогда не стремился стать актером. О том, как он стал любимцем зрителей и что его связывает с Евгением Пригожиным, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Полухина
Кирилл Алексеевич Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Его мать работала стюардессой, а отец — капитаном дальнего плавания. После рождения сына родители расстались, и Кирилла воспитывал отчим, которого он долго воспринимал как родного отца. Именно по его примеру он собирался поступать в мединститут — Николай Васильевич был известным дантистом и передал юноше любовь к медицине.
«В шестнадцать лет мало кто точно определяется с профессией. У меня находился перед глазами достойный пример, поэтому я два года готовился поступать в медицинский институт. Но творчество меня уже и тогда влекло», — поделился Полухин в беседе с «WomanHit».
Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)
После окончания школы Кирилл поступил в медицинское училище, но вскоре был призван в армию. Именно в армии он впервые попробовал себя в художественной самодеятельности, и его выступления оказались успешными.
«Со службой мне повезло: если бы не проспал на месте сбора — угодил бы в Афганистан, а так служил в России — под Питером, в Прибалтике, в Заполярье. Я, кстати, хотел пойти служить, как все мужчины в нашей семье, и не жалею об этом решении», — признался актер.
После демобилизации он начал работать, параллельно продолжая заниматься в Народном театре под руководством Зиновия Корогодского.
Неизвестно, как бы сложилась жизнь Кирилла, если бы не спектакль с его участием, который посетил актер БДТ и педагог Андрей Толубеев. Он убедил Полухина поступить на актерский факультет.
В 25 лет Кирилл стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Его на курс взял Толубеев, однако экзамены Полухин сдавал наравне с другими абитуриентами.
«Моего мастера, царствие ему небесное, Андрея Юрьевича Толубеева следует благодарить за то, что я остался в профессии. Он увидел, разглядел что-то во мне. А когда я хотел бросить все, он настоял, чтобы я остался, занимался этой профессией», — признался актер.
Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)
Начало карьеры
После окончания театрального вуза Кирилл Полухин поступил в труппу БДТ, где долгое время играл роли второстепенных персонажей. Лишь спустя несколько лет ему удалось занять место в основном актерском составе.
Позже Кирилл решил сосредоточиться на кинокарьере, а в театре продолжил выступать только в антрепризах, обычно вместе с актрисой Ниной Усатовой.
Кирилл снялся в таких проектах, как «Охота на Золушку», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Коллекция», «Эхо из прошлого», «Чужая», «Петля», «Настоящие», «Шеф», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Наше счастливое завтра», «Черная кошка», «Гоголь», «Кастинг», «Лучше, чем люди», «Триада», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Актер», «Модный синдикат» и многих других.
Общее количество его работ в кино составляет более 150. Актер считает, что добиться успеха в кино ему помогла его нестандартная внешность.
Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)
Личная жизнь Кирилла Полухина
Кирилл Полухин и актриса Светлана Строгова познакомились, будучи студентами театрального вуза, и вскоре поженились. В силу финансовых трудностей они решили совместить свадьбу с работой. Молодожены расписались в загсе, а затем провели время в роли клоунов на другом торжестве. После росписи им предоставили комнату в театральном общежитии.
В 1998 году у них родился сын Иннокентий. Полухин вспоминал, как в те годы, когда денег было мало, приходилось много работать. В образе клоуна он по несколько часов развлекал детей на выездах, а сил на общение с собственным ребенком почти не оставалось.
Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)
Часто супруги работали вместе, но если с малышом некому было остаться, на помощь приходил однокурсник Кирилла Иван Ургант, с которым в свое время они были хорошими друзьями. По стопам родителей мальчик не пошёл.
«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь. Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — поделился Полухин WomanHit.
Что связывает Кирилла Полухина и Евгения Пригожина
Кирилл Полухин сыграл социолога Максима Шугалея в трилогии «Шугалей», которую спонсировал Евгений Пригожиным. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о похищении российских социологов в Ливии и их последующем освобождении.
«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал актер в интервью «Вечерней Москве».
После выхода фильма «16-й», который назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявил, что подобных проектов должно быть больше.
Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)
Полухин о жизни в 90-ые
После работы над сериалом «Отмороженные», посвященным бандитским 90-м, Кирилл Полухин поделился своими воспоминаниями об этом периоде.
«В общем-то я вырос в это время. Это сейчас показывают в основном какой-то негатив, но много было и положительного, люди были добрее, внимательнее друг к другу. Выбор небольшой во всем был, это да. Не могу сказать, что для меня это было прямо совсем жесткое и суровое время», — сообщил он журналу «Теленеделя».
Однако актер признался, что эти годы оставили в жизни его близких глубокий след — некоторых этот период буквально «поглотил», а некоторые даже погибли.
«Я был уличный парнишка. И даже кто-то погибал из тех, кого я близко знал. Тогда так жили. Сейчас-то понимаешь, что это не нормально, а тогда ты жил и жил. Было три сорта колбасы и один — сыра, и люди считали, что это нормально, так и должно быть», — добавил актер.
Как сейчас живет Полухин
Кирилл Полухин продолжает свою творческую карьеру.В 2023 году актер принял участие в съемках множества фильмов, включая «Трейдер», «Сны Алисы», «Король и Шут», «Папаша в бегах», «Отпуск в сентябре», «Бешенство», «Шеф. Мужская работа», «Телохранители», «Лада Голд», «Отставник. Защита Дедова», «Контуженный», «Отмороженные», «Большой дом», «Отставник. Ближний бой» и «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».
В 2024 году с его участием вышли фильмы «777», «Точка опоры» и «20/22». Также в ближайшее время можно будет увидеть Полухина в таких проектах, как «Лихие», «Кулачный», «Кто быстрее?», «Молодежка. Студенты» и «Чужой район — 4».
Полухин живет в Санкт-Петербурге вместе с супругой и, несмотря на плотный график съемок, не собирается переезжать в Москву.
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