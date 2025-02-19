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Жизнь в нужде и свадьба с красавицей: как становился знаменитым Кирилл Полухин, связь с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Кирилл Полухин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Кирилл Полухин — российский актер, который сыграл более 180 ролей. Однако его путь к популярности был далеко не простым. Карьера Кирилла не отличалась внезапными успехами или заметными достижениями, и сам он никогда не стремился стать актером. О том, как он стал любимцем зрителей и что его связывает с Евгением Пригожиным, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Полухина


Кирилл Алексеевич Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Его мать работала стюардессой, а отец — капитаном дальнего плавания. После рождения сына родители расстались, и Кирилла воспитывал отчим, которого он долго воспринимал как родного отца. Именно по его примеру он собирался поступать в мединститут — Николай Васильевич был известным дантистом и передал юноше любовь к медицине.

«В шестнадцать лет мало кто точно определяется с профессией. У меня находился перед глазами достойный пример, поэтому я два года готовился поступать в медицинский институт. Но творчество меня уже и тогда влекло», — поделился Полухин в беседе с «WomanHit».

Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)

После окончания школы Кирилл поступил в медицинское училище, но вскоре был призван в армию. Именно в армии он впервые попробовал себя в художественной самодеятельности, и его выступления оказались успешными.

«Со службой мне повезло: если бы не проспал на месте сбора — угодил бы в Афганистан, а так служил в России — под Питером, в Прибалтике, в Заполярье. Я, кстати, хотел пойти служить, как все мужчины в нашей семье, и не жалею об этом решении», — признался актер.

После демобилизации он начал работать, параллельно продолжая заниматься в Народном театре под руководством Зиновия Корогодского.

Неизвестно, как бы сложилась жизнь Кирилла, если бы не спектакль с его участием, который посетил актер БДТ и педагог Андрей Толубеев. Он убедил Полухина поступить на актерский факультет.

В 25 лет Кирилл стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Его на курс взял Толубеев, однако экзамены Полухин сдавал наравне с другими абитуриентами.

«Моего мастера, царствие ему небесное, Андрея Юрьевича Толубеева следует благодарить за то, что я остался в профессии. Он увидел, разглядел что-то во мне. А когда я хотел бросить все, он настоял, чтобы я остался, занимался этой профессией», — признался актер.

Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)

Начало карьеры


После окончания театрального вуза Кирилл Полухин поступил в труппу БДТ, где долгое время играл роли второстепенных персонажей. Лишь спустя несколько лет ему удалось занять место в основном актерском составе.

Позже Кирилл решил сосредоточиться на кинокарьере, а в театре продолжил выступать только в антрепризах, обычно вместе с актрисой Ниной Усатовой.

Кирилл снялся в таких проектах, как «Охота на Золушку», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Старые дела», «Коллекция», «Эхо из прошлого», «Чужая», «Петля», «Настоящие», «Шеф», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Наше счастливое завтра», «Черная кошка», «Гоголь», «Кастинг», «Лучше, чем люди», «Триада», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Актер», «Модный синдикат» и многих других.

Общее количество его работ в кино составляет более 150. Актер считает, что добиться успеха в кино ему помогла его нестандартная внешность.

Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)

Личная жизнь Кирилла Полухина


Кирилл Полухин и актриса Светлана Строгова познакомились, будучи студентами театрального вуза, и вскоре поженились. В силу финансовых трудностей они решили совместить свадьбу с работой. Молодожены расписались в загсе, а затем провели время в роли клоунов на другом торжестве. После росписи им предоставили комнату в театральном общежитии.

В 1998 году у них родился сын Иннокентий. Полухин вспоминал, как в те годы, когда денег было мало, приходилось много работать. В образе клоуна он по несколько часов развлекал детей на выездах, а сил на общение с собственным ребенком почти не оставалось.


Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)

Часто супруги работали вместе, но если с малышом некому было остаться, на помощь приходил однокурсник Кирилла Иван Ургант, с которым в свое время они были хорошими друзьями. По стопам родителей мальчик не пошёл.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь. Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — поделился Полухин WomanHit.

Что связывает Кирилла Полухина и Евгения Пригожина


Кирилл Полухин сыграл социолога Максима Шугалея в трилогии «Шугалей», которую спонсировал Евгений Пригожиным. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о похищении российских социологов в Ливии и их последующем освобождении.

«Фильм повлиял очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал актер в интервью «Вечерней Москве».

После выхода фильма «16-й», который назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявил, что подобных проектов должно быть больше.

Кирилл Полухин (фото: Instagram* / @polukhinkirill)

Полухин о жизни в 90-ые


После работы над сериалом «Отмороженные», посвященным бандитским 90-м, Кирилл Полухин поделился своими воспоминаниями об этом периоде.

«В общем-то я вырос в это время. Это сейчас показывают в основном какой-то негатив, но много было и положительного, люди были добрее, внимательнее друг к другу. Выбор небольшой во всем был, это да. Не могу сказать, что для меня это было прямо совсем жесткое и суровое время», — сообщил он журналу «Теленеделя».

Однако актер признался, что эти годы оставили в жизни его близких глубокий след — некоторых этот период буквально «поглотил», а некоторые даже погибли.

«Я был уличный парнишка. И даже кто-то погибал из тех, кого я близко знал. Тогда так жили. Сейчас-то понимаешь, что это не нормально, а тогда ты жил и жил. Было три сорта колбасы и один — сыра, и люди считали, что это нормально, так и должно быть», — добавил актер.

Как сейчас живет Полухин


Кирилл Полухин продолжает свою творческую карьеру.В 2023 году актер принял участие в съемках множества фильмов, включая «Трейдер», «Сны Алисы», «Король и Шут», «Папаша в бегах», «Отпуск в сентябре», «Бешенство», «Шеф. Мужская работа», «Телохранители», «Лада Голд», «Отставник. Защита Дедова», «Контуженный», «Отмороженные», «Большой дом», «Отставник. Ближний бой» и «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

В 2024 году с его участием вышли фильмы «777», «Точка опоры» и «20/22». Также в ближайшее время можно будет увидеть Полухина в таких проектах, как «Лихие», «Кулачный», «Кто быстрее?», «Молодежка. Студенты» и «Чужой район — 4».

Полухин живет в Санкт-Петербурге вместе с супругой и, несмотря на плотный график съемок, не собирается переезжать в Москву.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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