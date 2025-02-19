Похождения танцовщицы: как Дмитрий Хворостовский пережил наглую измену жены и влюбился во француженку? Личная драма певца

Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Дмитрий Хворостовский пел на лучших оперных сценах, добился мирового признания, но на рубеже столетий его карьера находилась на грани краха. После встречи с Флоранс Илли жизнь певца разделилась на «до» и «после».
О том, какие драмы были в личной жизни Дмитрия Хворостовского, расскажет редакция «Радио 1».
Дмитрия Хворостовского любили в России за голос и харизму, за широту души певца и искренность. Став звездой мирового масштаба, он оставался россиянином. Певец записал сборник «Песни военных лет», выступал на концертах, посвященных Дню Победы, принимал участие в благотворительных концертах в помощь больным детям, а также поддерживал молодые музыкальные коллективы в РФ.
Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Он не мечтал о музыке, однако родители настояли, чтобы сын получил музыкальное образование. Дмитрий служил в театре оперы и балета родного города. Его карьерный взлет начался после победы на конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году. Певца начали приглашать на самые престижные площадки мира. Ему аплодировали и Венская опера, и Ла Скала, и Королевский театр Ковент-Гарден.
В 1994 году певец купил дом в Лондоне.
Со своей первой любовью Дмитрий познакомился в 1986 году в Красноярском оперном театре, где он работал параллельно с обучением в местном институте искусств. Светлана Иванова была балериной, которая сумела заработать себе славу сердцеедки. Коллеги и приятели певца, наслышанные о похождениях танцовщицы, умоляли его с ней не связываться, однако чувства мужчины были сильнее всего. Примечательно, что на момент их встречи женщина была в разводе, но при этом продолжала жить в одной квартире с экс-супругом. Светлана также воспитывала дочь Марию.
Спустя два года после начала отношений Дмитрий и Светлана начали жить вместе в его комнате в коммуналке, вместе с ними переехала и маленькая Маша. Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Поначалу все было прекрасно. Певец был абсолютно счастлив и вдохновлен своей музой. Однако вскоре Хворостовский на собственном примере узнал, от чего его пытались уберечь друзья.
Однажды Дмитрий решил пораньше вернуться с гастролей и застал любимую жену в постели с другим. По словам одного из танцоров Красноярского театра оперы и балета, который был близко знаком с семьей певца, Хворостовский серьезно избил и жену, и ее любовника. Уточняется, что мужчине он сломал два ребра, а Светлане полностью отбил яичники.
После этого инцидента друзья Дмитрия были уверены, что он разведется с неверной женой, но в результате супруги простили друг друга и, взяв с собой дочь Марию, которую к тому моменту певец уже удочерил, переехали в Лондон. В 1996 году у семьи родились близнецы — Александра и Даниил.
Стоит отметить, что переезд и рождение детей не смогли спасти брак Хворостовского и Ивановой. Бывшая балерина, вопреки уговорам супруга, отказывалась учить английский и не собиралась становиться его концертным директором. А он на нервной почве пристрастился к алкогольным напиткам, о чем сам же рассказывал в СМИ.
Знаменитый баритон с каждым днем увядал все сильнее. Через время у него открылась язва. Хворостовский, видимо, осознал, что больше не может находиться рядом с Ивановой. В 2001 году они развелись. После скандального развода Светлана получила дом и солидные алименты на детей, однако ее аппетиты было не умерить. В итоге она добилась увеличения суммы алиментов через суд. Сам Дмитрий продолжал страдать до тех пор, пока в его жизни не появилась она, «его Флоша».
В начале 1999 года, когда отношения с женой приближались к разрыву, Дмитрий уехал в Женеву исполнять партию Дон Жуана. На одной из репетиций оперный певец познакомился с Флоранс Илли, у которой была небольшая роль одной из подруг. По задумке режиссера артисты должны были поцеловаться на сцене, однако Хворостовский сразу предупредил девушку, что у него есть жена и дети.
После поцелуя на сцене российский певец не собирался делать что-либо для дальнейшего развития отношений, но Илли была настроена серьезно и всячески пыталась сблизиться с Хворостовским.
Поначалу Дмитрий сопротивлялся, но вскоре осознал, что отношения с Ивановой он спасти не сможет, а француженка ему очень нравится.
Сразу после развода Хворостовский и Илли расписались и стали жить вместе. В в 2003 году Флоранс родила оперному певцу сына Максима, а спустя четыре года на свет появилась дочь Нина.
Стоит отметить, что Флоранс с огромным уважением относилась к карьере супруга. Она была настолько поглощена их семейной жизнью, что отказалась от любых выступлений и сопровождала Хворостовского на всех гастролях.
В 2015 году медики диагностировали Дмитрию опухоль мозга. Именно тогда экс-жена Светлана позвонила ему в первый раз. Хворостовский так и не признался, о чем они говорили, но, ходят слухи, что Иванова решила по-человечески поддержать некогда близкого ей человека. В обществе ходили слухи, что Светлана собиралась приехать к Дмитрию, но не успела. 31 декабря 2015 года она умерла от сепсиса.
После этого певец стал налаживать общения с тремя своими старшими детьми, которых бывшая жена постепенно настраивала против него.
Сам Хворостовский в это время проходил химиотерапию. После этого он вновь вернулся на сцену, но при этом стал куда больше времени проводить с семьей.
Днем 22 ноября 2017 года семья Хворостовского сообщила в соцсетях, что «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер этой ночью, 22 ноября, в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне».
Близнецы выбрали творческие профессии: Александра стала художницей, а Даниил выступает в рок-группе. С музыкой решили связать свою жизнь и младшие дети оперного певца — Максим и Нина. При жизни Дмитрий сделал всё для того, чтобы все дети общались между собой.
Вдова музыканта долго не обсуждала свою личную жизнь. И всё же она встретила другого мужчину. Впервые Флоранс заметили вместе с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком на Уимблдонском турнире. В 2022 году он развелся с женой, у него трое детей. Постепенно певица перестала скрывать, что вновь обрела счастье.
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*Запрещен в РФ
Русский человек
Дмитрия Хворостовского любили в России за голос и харизму, за широту души певца и искренность. Став звездой мирового масштаба, он оставался россиянином. Певец записал сборник «Песни военных лет», выступал на концертах, посвященных Дню Победы, принимал участие в благотворительных концертах в помощь больным детям, а также поддерживал молодые музыкальные коллективы в РФ.
«Я русский человек, живущий и работающий на Западе. Поэтому любое враждебное слово в отношении нашей культуры я воспринимаю в штыки», — говорил Хворостовский.
Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Он не мечтал о музыке, однако родители настояли, чтобы сын получил музыкальное образование. Дмитрий служил в театре оперы и балета родного города. Его карьерный взлет начался после победы на конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году. Певца начали приглашать на самые престижные площадки мира. Ему аплодировали и Венская опера, и Ла Скала, и Королевский театр Ковент-Гарден.
В 1994 году певец купил дом в Лондоне.
Измена, ставшая тяжелым ударом
Со своей первой любовью Дмитрий познакомился в 1986 году в Красноярском оперном театре, где он работал параллельно с обучением в местном институте искусств. Светлана Иванова была балериной, которая сумела заработать себе славу сердцеедки. Коллеги и приятели певца, наслышанные о похождениях танцовщицы, умоляли его с ней не связываться, однако чувства мужчины были сильнее всего. Примечательно, что на момент их встречи женщина была в разводе, но при этом продолжала жить в одной квартире с экс-супругом. Светлана также воспитывала дочь Марию.
Спустя два года после начала отношений Дмитрий и Светлана начали жить вместе в его комнате в коммуналке, вместе с ними переехала и маленькая Маша. Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Поначалу все было прекрасно. Певец был абсолютно счастлив и вдохновлен своей музой. Однако вскоре Хворостовский на собственном примере узнал, от чего его пытались уберечь друзья.
Дмитрий Хворостовский (Фото: Инстаграм* @flosha1)
Однажды Дмитрий решил пораньше вернуться с гастролей и застал любимую жену в постели с другим. По словам одного из танцоров Красноярского театра оперы и балета, который был близко знаком с семьей певца, Хворостовский серьезно избил и жену, и ее любовника. Уточняется, что мужчине он сломал два ребра, а Светлане полностью отбил яичники.
После этого инцидента друзья Дмитрия были уверены, что он разведется с неверной женой, но в результате супруги простили друг друга и, взяв с собой дочь Марию, которую к тому моменту певец уже удочерил, переехали в Лондон. В 1996 году у семьи родились близнецы — Александра и Даниил.
Стоит отметить, что переезд и рождение детей не смогли спасти брак Хворостовского и Ивановой. Бывшая балерина, вопреки уговорам супруга, отказывалась учить английский и не собиралась становиться его концертным директором. А он на нервной почве пристрастился к алкогольным напиткам, о чем сам же рассказывал в СМИ.
Знаменитый баритон с каждым днем увядал все сильнее. Через время у него открылась язва. Хворостовский, видимо, осознал, что больше не может находиться рядом с Ивановой. В 2001 году они развелись. После скандального развода Светлана получила дом и солидные алименты на детей, однако ее аппетиты было не умерить. В итоге она добилась увеличения суммы алиментов через суд. Сам Дмитрий продолжал страдать до тех пор, пока в его жизни не появилась она, «его Флоша».
Все началось с поцелуя
В начале 1999 года, когда отношения с женой приближались к разрыву, Дмитрий уехал в Женеву исполнять партию Дон Жуана. На одной из репетиций оперный певец познакомился с Флоранс Илли, у которой была небольшая роль одной из подруг. По задумке режиссера артисты должны были поцеловаться на сцене, однако Хворостовский сразу предупредил девушку, что у него есть жена и дети.
После поцелуя на сцене российский певец не собирался делать что-либо для дальнейшего развития отношений, но Илли была настроена серьезно и всячески пыталась сблизиться с Хворостовским.
Поначалу Дмитрий сопротивлялся, но вскоре осознал, что отношения с Ивановой он спасти не сможет, а француженка ему очень нравится.
Дмитрий Хворостовский с супругой (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
«Он романтик, очень чувственный и чувствующий. Он водил меня в самые лучшие рестораны, дарил самые роскошные цветы, мы гуляли по музеям — оба это очень любим», — вспоминала Флоранс.
Сразу после развода Хворостовский и Илли расписались и стали жить вместе. В в 2003 году Флоранс родила оперному певцу сына Максима, а спустя четыре года на свет появилась дочь Нина.
«С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно. Это она меня спасла, Флоша…» — признался в одном из интервью Дмитрий.
Стоит отметить, что Флоранс с огромным уважением относилась к карьере супруга. Она была настолько поглощена их семейной жизнью, что отказалась от любых выступлений и сопровождала Хворостовского на всех гастролях.
Страшный диагноз
В 2015 году медики диагностировали Дмитрию опухоль мозга. Именно тогда экс-жена Светлана позвонила ему в первый раз. Хворостовский так и не признался, о чем они говорили, но, ходят слухи, что Иванова решила по-человечески поддержать некогда близкого ей человека. В обществе ходили слухи, что Светлана собиралась приехать к Дмитрию, но не успела. 31 декабря 2015 года она умерла от сепсиса.
После этого певец стал налаживать общения с тремя своими старшими детьми, которых бывшая жена постепенно настраивала против него.
Сам Хворостовский в это время проходил химиотерапию. После этого он вновь вернулся на сцену, но при этом стал куда больше времени проводить с семьей.
Дмитрий Хворостовский с детьми (Фото: Инстаграм* @flosha1)
Днем 22 ноября 2017 года семья Хворостовского сообщила в соцсетях, что «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер этой ночью, 22 ноября, в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне».
Как живут жена и дети Хворостовского сегодня
Близнецы выбрали творческие профессии: Александра стала художницей, а Даниил выступает в рок-группе. С музыкой решили связать свою жизнь и младшие дети оперного певца — Максим и Нина. При жизни Дмитрий сделал всё для того, чтобы все дети общались между собой.
Вдова музыканта долго не обсуждала свою личную жизнь. И всё же она встретила другого мужчину. Впервые Флоранс заметили вместе с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком на Уимблдонском турнире. В 2022 году он развелся с женой, у него трое детей. Постепенно певица перестала скрывать, что вновь обрела счастье.
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*Запрещен в РФ
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