«Каждый может ошибиться»: Анфиса Чехова вступилась за Дмитрия Диброва

14 ноября 2025, 17:11

Анфиса Чехова высказалась о скандале с Дмитрием Дибровым и расстёгнутой ширинкой

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова высказалась по поводу недавнего инцидента с Дмитрием Дибровым, который стал объектом обсуждений после выхода в свет с расстёгнутой ширинкой.





В комментарии Life.ru она подчеркнула, что не видит в произошедшем повода для общественного осуждения и призывает не раздувать из неловкого момента общенациональный скандал.





«Каждый человек может ошибиться. Думаю, Дмитрий просто не заметил. Такое случается с любым мужчиной – вышел из машины, отвлёкся, забыл застегнуться», – сказала Чехова.

«Я вообще против высокой морализации. Все, кто громче всех кричат о морали, обычно оказываются самыми аморальными людьми», — подчеркнула она.