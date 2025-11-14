«Каждый может ошибиться»: Анфиса Чехова вступилась за Дмитрия Диброва
Анфиса Чехова высказалась о скандале с Дмитрием Дибровым и расстёгнутой ширинкой
Телеведущая Анфиса Чехова высказалась по поводу недавнего инцидента с Дмитрием Дибровым, который стал объектом обсуждений после выхода в свет с расстёгнутой ширинкой.
В комментарии Life.ru она подчеркнула, что не видит в произошедшем повода для общественного осуждения и призывает не раздувать из неловкого момента общенациональный скандал.
«Каждый человек может ошибиться. Думаю, Дмитрий просто не заметил. Такое случается с любым мужчиной – вышел из машины, отвлёкся, забыл застегнуться», – сказала Чехова.Телеведущая также заявила, что выступает против морализаторства.
«Я вообще против высокой морализации. Все, кто громче всех кричат о морали, обычно оказываются самыми аморальными людьми», — подчеркнула она.