«Что там за зубы за 6 миллионов?»: бывший возлюбленный Алены Водонаевой высказался об ее улыбке

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)
Сергей Меньщиков, известный по шоу «Дом-2», вспомнил Алену Водонаеву во время празднования своего дня рождения. Во время разговора с журналистами шоумен упомянул, во сколько обошлась бывшей возлюбленной улыбка мечты.
К слову, телеведущая сама признавалась, что стоимость апгрейда вышла в круглую сумму. Степан, в свою очередь, заявил, что таких дорогостоящих зубов не видел ни у одного из знакомых олигархов.
Селена Гомес отреагировала на слухи об измене жениха с подругой
Поэт Илья Резник назвал самых благодарных российских артистов
Участника «Битвы экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Я не знаю ни одного человека, даже самого богатого олигарха [с зубами за шесть миллионов], а у меня круг большой. Зубы за шесть миллионов... Вы можете себе представить? Ну миллион, ну два, ну три. Не знаю, что там за зубы такие, за шесть миллионов?! – искренне удивился Меньщиков.Читайте также:
Селена Гомес отреагировала на слухи об измене жениха с подругой
Поэт Илья Резник назвал самых благодарных российских артистов
Участника «Битвы экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Лидия Пономарева