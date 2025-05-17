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Селена Гомес отреагировала на слухи об измене жениха с подругой

Селена Гомес опровергла слухи об измене жениха с подругой, выложив старые фото
Селена Гомес (Фото: Инстаграм*/selenagomez)

Селена Гомес (Фото: Инстаграм*/selenagomez)

Селена Гомес опубликовала серию ностальгических фотографий в своем Instagram*. На снимках запечатлены самые близкие певицы люди, среди которых также оказалась Тереза Мари.
Этот пост появился после слухов о возможном конфликте между между давними подругами. По наблюдениям фанатов, Селена отписалась от Терезы в соцсетях. В сети мгновенно хлынули теории об измене со стороны ее жениха — музыкального продюсера Бенни Бланко.
Селена Гомес (Фото: Инстаграм*/selenagomez)

Однако, выложив снимки, артистка по-своему опровергла домыслы своих поклонников. Она также дополнила его трогательной подписью, которую сочли тонким намеком на ошибочность суждений.
«Немного воспоминаний из прошлого, потому что я буквально лежу горизонтально и думаю о старых временах», — написала Гомес.
К слову, дружба девушек началась около семи лет назад. тогда Селена публично восхищалась Терезой, называя ее сильной и вдохновляющей. Последний раз их видели вместе два месяца назад на вечеринке с общей подругой Анной Коллинз.

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«Это кринж. Осуждаю!»: Мария Погребняк обвинила бывшего мужа Нюши в попытке заработать на их браке
Мария Погребняк осудила Игоря Сивова за попытку заработать на браке с Нюшей
17 мая 2025, 15:44

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Мария Погребняк обвинила бывшего мужа певицы Нюши в попытке заработать на их браке.
Экс-жена футболиста Павла Погребняка стала гостьей YouTube-шоу «Сплетница», которое ведёт Карина Нигай, открыто назвавшая бывшего супруга певицы инфоцыганом, который пытается разрекламировать свои услуги с помощью распавшегося брака с Нюшей. Нигай указала на одну из афиш его выступления, где Сивов представился именно как бывший муж певицы.

Погребняк подхватила дискуссию и тоже осудила бизнесмена за такую низкую попытку привлечь к себе внимание. Она отметила, что Сивову должно быть стыдно за то, что он гордится бывшим браком с богатой женщиной.

«Это кринж. Осуждаю! Для мужика, что он был мужем успешной певицы – кринж. То есть ты получается из себя ничего не представляешь. А он ещё признался в том, что изменил Нюше, и параллельно стал выкладывать какие-то свои психологические курсы. Я тогда написала, что это сто процентов прогрев к курсам, чтобы заработать на Нюше денег, на их истории», – возмутилась Погребняк.
Также она отметила, что не верит в попытку Нюши и Игоря скрыть истинные причины развода ради пиара. Однако Сивов в дальнейшем действительно выбрал именно такую тактику.

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#отношения
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После возмущений Водонаевой Зепюр Брутян перестала показывать в соцсетях сына Прилучного от Муцениеце
Зепюр Брутян перестала публиковать видео с сыном Муцениеце Тимофеем
17 мая 2025, 15:41

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Сейчас Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян отдыхают в Таиланде. Вместе с супругами поехали их общий сын Микаэль и Тимофей, сын актера от Агаты Муцениеце.
Во время поездки артистка сняла с Тимофеем милое видео, которое демонстрирует их хорошие отношения. На кадрах Брутян идет за руку с пасынком. Публикацией жены Прилучного возмутилась телеведущая Алена Водонаева. Она выразила мнение, что недопустимо показывать такие видео в разгар судебных разбирательств между Прилучным и его экс-супругой. Водонаева назвала ролик «верхом безмозглого цинизма» и «отсутствием милосердия».

После разразившегося скандала Брутян перестала показывать Тимофея в своих социальных сетях и теперь подписчики актрисы видят контент только с Микаэлем Павлом.

Ранее Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках.

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Анастасия Волочкова: «Сколько женщин, которые обнимают страшных мужчин, но у тех много денег!»

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Анастасия Волочкова: «Сколько женщин, которые обнимают страшных мужчин, но у тех много денег!»
Волочкова высказалась о женщинах, которые спят с мужчинами ради денег
17 мая 2025, 15:30

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова высказалась о девушках, которые спят с мужчинами ради денег. Балерина заявила, что многие представители сильного пола, имеющие очень высокие доходы, зачастую обделены человеческим вниманием.
Артистка подчеркнула, что никогда не стала бы вступать в отношения с несимпатичным ей человеком. Однако она понимает, что некоторые девушки готовы к этому ради финансовой выгоды.

«Вы знаете, сколько таких женщин, которые обнимают страшных внешне мужчин, таких, с которыми даже не представляешь, как можно с этим человеком лечь в постель. Но у него очень много денег. И вот эта женщина может обнимать его, целовать и думать в этот момент: „Быть бы сейчас мне с другим, с молодым, красивым, сексуальным и просто мега-мачо“», – отметила Волочкова в интервью на YouTube-канале NEWS.RU.
Артистка подчеркнула, что такие отношения хуже, чем измена, поскольку это предательство не на физическом, а более глубинном, духовном уровне. Многие богатые люди находятся в такой духовной бездне и нуждаются в человеческом внимании.

Сама Волочкова никогда не была обделена мужским вниманием, однако она предъявляет высокие требования к потенциальным избранникам, а если мужчина им не соответствует – говорит об этом прямо.

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#анастасия волочкова
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#отношения
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#секс
#шоу-бизнес
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«Что там за зубы за 6 миллионов?»: бывший возлюбленный Алены Водонаевой высказался об ее улыбке
Сергей Меньщиков высказался об улыбке за 6 млн экс-возлюбленной Алены Водонаевой
17 мая 2025, 15:27

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)

Сергей Меньщиков, известный по шоу «Дом-2», вспомнил Алену Водонаеву во время празднования своего дня рождения. Во время разговора с журналистами шоумен упомянул, во сколько обошлась бывшей возлюбленной улыбка мечты.
К слову, телеведущая сама признавалась, что стоимость апгрейда вышла в круглую сумму. Степан, в свою очередь, заявил, что таких дорогостоящих зубов не видел ни у одного из знакомых олигархов.
«Я не знаю ни одного человека, даже самого богатого олигарха [с зубами за шесть миллионов], а у меня круг большой. Зубы за шесть миллионов... Вы можете себе представить? Ну миллион, ну два, ну три. Не знаю, что там за зубы такие, за шесть миллионов?! – искренне удивился Меньщиков.
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#стоматология
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Ида Галич проводит время вдвоем с сыном до рождения дочери: «Ты такой сладкий!»
Ида Галич улетела с сыном вдвоем в Турцию
17 мая 2025, 15:15

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)

Блогер Ида Галич в скором времени станет мамой во второй раз. Планируется, что ребенок появится на свет в конце лета.
Пока у Иды не родилась дочь, блогер решила провести побольше времени со своим первенцем Леоном. Мама и сын улетели вдвоем в Турцию.

В соцсетях Галич опубликовала фотографию пятилетнего мальчика. Он позировал в сером спортивном костюме возле моря. Леон выглядел серьезно и смотрел на пальму сбоку.

Потом блогер поделилась милым видео с наследником. На нем сын по очереди целовал маму в обе щеки, а Галич на каждое действие сына улыбалась и приговаривала: «Ой!».

«Ты такой сладкий!», — обратилась Ида к Леону и пощекотала его.

В следующей сторис блогер показала свой растущий живот. Галич лежала на шезлонге и придерживала еще неродившуюся дочку.

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