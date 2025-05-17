Селена Гомес отреагировала на слухи об измене жениха с подругой

Селена Гомес (Фото: Инстаграм*/selenagomez)
Селена Гомес опубликовала серию ностальгических фотографий в своем Instagram*. На снимках запечатлены самые близкие певицы люди, среди которых также оказалась Тереза Мари.
Этот пост появился после слухов о возможном конфликте между между давними подругами. По наблюдениям фанатов, Селена отписалась от Терезы в соцсетях. В сети мгновенно хлынули теории об измене со стороны ее жениха — музыкального продюсера Бенни Бланко.
Однако, выложив снимки, артистка по-своему опровергла домыслы своих поклонников. Она также дополнила его трогательной подписью, которую сочли тонким намеком на ошибочность суждений.
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Селена Гомес (Фото: Инстаграм*/selenagomez)
Однако, выложив снимки, артистка по-своему опровергла домыслы своих поклонников. Она также дополнила его трогательной подписью, которую сочли тонким намеком на ошибочность суждений.
«Немного воспоминаний из прошлого, потому что я буквально лежу горизонтально и думаю о старых временах», — написала Гомес.К слову, дружба девушек началась около семи лет назад. тогда Селена публично восхищалась Терезой, называя ее сильной и вдохновляющей. Последний раз их видели вместе два месяца назад на вечеринке с общей подругой Анной Коллинз.
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Лидия Пономарева