«Что-то более глобальное, чем измена!»: Подольская рассказала, за что она не простит Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются одной из самых ярких пар в российском шоу-бизнесе. Исполнительница рассказала, что ей очень важно сохранять полное доверие в браке, ведь она не способна простить предательство близкого человека, передает «Коллекция Караван историй».
«Для меня это что-то более глобальное, чем измена. Предательство со стороны друзей или родных — то, что я не смогу простить», — поделилась Наталья.
Уточняется, что Пресняков же более гибок в своих взглядах на прощение. По его словам, он может простить многое, однако вопрос в том, сможет ли он продолжать жить с этими обидами. Певец предпочитает не застревать в негативе, ведь жизнь слишком коротка для этого.
Напомним, в этом году звездная пара отпразднует 20-летие их знакомства.
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