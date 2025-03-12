«Что-то более глобальное, чем измена!»: Подольская рассказала, за что она не простит Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются одной из самых ярких пар в российском шоу-бизнесе. Исполнительница рассказала, что ей очень важно сохранять полное доверие в браке, ведь она не способна простить предательство близкого человека, передает «Коллекция Караван историй».