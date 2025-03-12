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«Нравятся мои травмы, не хочу с ними бороться»: Муцениеце отказалась идти к психологу после судов с Прилучным

Муцениеце отказалась идти к психологу после судов с Прилучным
Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Конец прошлого года Агата Муцениеце провела в судах, чтобы забрать у Павла Прилучного сына и урегулировать вопрос с алиментами. По ее словам, ее бывший муж настоял, чтобы Тимофей жил с ним. Спустя время стало известно, что мальчик сам решил переехать к отцу.
Стоит отметить, что Агата стойко выносит все семейные драмы и не планирует обращаться к психологу.

«А я никогда к психологу и не ходила. Мне нравятся мои травмы, и я не считаю, что с ними нужно бороться. Это мой багаж, мое богатство. И мне бы не хотелось прожить жизнь по-другому — пресно, ванильно. Я за масштаб в эмоциональной палитре. Разочарование и победы, радости и горести — это надо ценить и принимать с благодарностью. Я нисколько не осуждаю тех, кто пользуется услугами психологов. Просто мне это не близко. Обсудить все с подружками гораздо проще, веселее, а еще — бесплатно!» — объясняет актриса.

Муцениеце утверждает, что не собирается впадать в депрессию и бежать к специалисту. Примечательно, что справиться со всеми тяготами Агате помогает возлюбленный Петр Дранга.

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*Запрещен в РФ
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