«Нравятся мои травмы, не хочу с ними бороться»: Муцениеце отказалась идти к психологу после судов с Прилучным

Конец прошлого года Агата Муцениеце провела в судах, чтобы забрать у Павла Прилучного сына и урегулировать вопрос с алиментами. По ее словам, ее бывший муж настоял, чтобы Тимофей жил с ним. Спустя время стало известно, что мальчик сам решил переехать к отцу.