Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк. Об этом пишет «7Дней.ru».
По словам супругов, они уже десять лет живут в особняке, в котором им перестало хватать места. Уточняется, что исполнители намерены построить новый большой дом в том же поселке.
Пресняков отметил, что нормально относится к предстоящим большим тратам. Стоит отметить, что дети звездной пары не рады переезду в другой особняк.
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Пресняков отметил, что нормально относится к предстоящим большим тратам. Стоит отметить, что дети звездной пары не рады переезду в другой особняк.
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Екатерина Коршунова