«Что-то подмешали»: Дима Билан рассказал о нескольких известных скандалах

08 июня 2025, 13:45

Дима Билан высказался о «голой вечеринке» и скандале в Самаре

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Российский певец Дима Билан несколько лет назад выступил пьяным на Дне города в Самаре, а полтора года назад появился на голой вечеринке Ивлеевой. После многих лет певец до сих пор не может отмыться от этих скандалов. О позорных воспоминаниях Билан рассказал блогеру и журналисту Надежде Стрелец. Артист признался, что когда он вспоминает про непотребные ситуации, случившиеся с ним, то до сих пор испытывает стыд.





Победитель «Евровидения» утверждает, что всё же смог плюсы в неприятном опыте.

«Спасибо, что я опять в авангарде оказался этих вот историй. Потому что я как исследователь, какой-то космонавт, которому всегда интересны какие-то новые горизонты», — поделился Билан в интервью Надежде Стрелец.

«Я не понимаю, что произошло. Может быть, что-то подмешали», — утверждает артист.