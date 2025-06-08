«Как свинья»: Певица Слава рассказа о своём секрете похудения

08 июня 2025, 13:06

Певица Слава раскрыла свой секрет похудения после обильных ужинов

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, продемонстрировала на ковровой дорожке премии «МУЗ-ТВ» свою стройную фигуру. Облегающее платье Славы привлекло внимание журналистов, которые узнали у певицы секрет её похудения после пережитой депрессии.





Певица Слава поделилась, что так как ей приходится много времени проводить в общении с людьми она иногда нуждается в одиночестве и отдыхе. Сланевская пояснила, что в такие моменты перенасыщения вниманием других людей она готовит себе вредные вкусности и включает любимый сериал.



«Обычно я ем салат из кальмаров с майонезом, колбасу режу, картошку жарю. И я лежу как свинья ем и смотрю сериалы. Потом колю себе аналог «Оземпика» и худею», — со смехом раскрыла свой секрет стройности певица.