«Как свинья»: Певица Слава рассказа о своём секрете похудения
Певица Слава раскрыла свой секрет похудения после обильных ужинов
Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, продемонстрировала на ковровой дорожке премии «МУЗ-ТВ» свою стройную фигуру. Облегающее платье Славы привлекло внимание журналистов, которые узнали у певицы секрет её похудения после пережитой депрессии.
Певица Слава поделилась, что так как ей приходится много времени проводить в общении с людьми она иногда нуждается в одиночестве и отдыхе. Сланевская пояснила, что в такие моменты перенасыщения вниманием других людей она готовит себе вредные вкусности и включает любимый сериал.
«Обычно я ем салат из кальмаров с майонезом, колбасу режу, картошку жарю. И я лежу как свинья ем и смотрю сериалы. Потом колю себе аналог «Оземпика» и худею», — со смехом раскрыла свой секрет стройности певица.Учитывая мнения специалистов о негативном влиянии препарата при бездумной использовании инъекций, поклонники звезды ужаснулись. Но Слава пояснила, что такие моменты у неё случаются редко и беспокоится не о чем.