«Что-то получается»: сексолог озвучила особенности интима Петросяна и его 36-летней жены Брухуновой

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)
Евгений Петросян — советский и российский артист эстрады, сатирик, комик и телеведущий, заслуженный и народный артист РСФСР только в 5-м браке смог исправить, как он сам говорит, «ошибки молодости» и обрести любовное счастье. С Татьяной Брухуновой у сатирика разница в 44 года, однако это не мешает им полноценно развивать свои отношения во всех смыслах.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что разница в возрасте в данном случае играет в плюс.
По ее словам, мужского сексуального резерва не существует, и осуществлять свою функцию они могут до самой смерти.
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«Играет только в плюс, потому что у более возрастного мужчины лучше получается с молодой девушкой. Вот так это устроено. А помоложе, потому что, будем так говорить, у неё самый фертильный возраст, молодое тело и, соответственно, у мужчины более качественно выделяется тестостерон, у него происходит более сильный сперматогенез, сильно набухают яйца», — объяснила эксперт.
По ее словам, мужского сексуального резерва не существует, и осуществлять свою функцию они могут до самой смерти.
«У мужчин нет климакса как такового. Вопрос только в физическом здоровье. Если мужчина занимается спортом, следит за собой, то, соответственно, его потенция уменьшается согласно возрасту, но все равно сохраняется. А пожилые мужчины очень любят именно молоденьких девушек, потому что с ними хоть что-то получается», — сказала сексолог.
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Анастасия Панченко