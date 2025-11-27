«Мечта воплощена»: жена Владимира Селиванова сделала операцию нос
Жена Владимира Селиванова решилась на ринопластику, о которой долго мечтала
Супруга актёра Владимира Селиванова поделилась с подписчиками, что сделала пластическую операцию на носу — решение, к которому она шла много лет.
Александра призналась, что ещё в подростковом возрасте испытывала комплексы из-за внешности и всегда хотела изменить форму носа.
В своём Telegram-канале девушка опубликовала видео с крупным планом лица — в анфас и профиль — и рассказала, что наконец решилась лечь под нож хирурга.
«С 15 лет думала о носе, в 19 уже хотела пластику, и только сейчас решилась. Было страшно! Горбинку я раньше корректировала гиалуронкой, ставила нити, но результаты были краткосрочными. Теперь мечта воплощена», — поделилась Александра.Она также отметила, что всегда считала нос своей «изюминкой», но при этом считает важным завершать старые внутренние истории и исполнять мечты, которые давно откладывались.