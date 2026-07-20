Женя Ершов прокомментировал критику своего поведения в шоу «Ставка на любовь»

20 июля 2026, 20:18

Блогер Женя Ершов назвал свое поведение на шоу истеричным и отвратительным

Женя Ершов с возлюбленной (Фото: Instagram* / @ershovich)

Женя Ершов высказался в соцсетях о критике, которую получил после выхода шоу «Ставка на любовь». По словам блогера, посмотрев выпуски со стороны, он иначе оценил собственное поведение и согласился с частью замечаний зрителей.





Ершов признался, что некоторые сцены с участием своей невесты Анны ему было тяжело смотреть. Он рассказал, что испытывал чувство стыда и даже уходил из комнаты во время просмотра отдельных эпизодов.





«По поводу моего отвратительного отношения к Ане, моего истеричного поведения. Я также как и вы всё это вижу в телеке. Проживая всё это там и смотря сейчас со стороны, я вижу всё по-другому. Я вижу каждый момент, над которым мне надо работать, вижу каждый момент, где я был абсолютно неправ», — обратился блогер к зрителям.