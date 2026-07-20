Достижения.рф

Сергей Лазарев пошутил о своих футбольных навыках и снова сравнил себя с Лионелем Месси

Сергей Лазарев с юмором отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ
Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев отреагировал в соцсетях на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира.



Артист с юмором написал в соцсетях, что сделал всё, что мог, и теперь готов вернуться к концертной деятельности.

«Ребят, ну сделал, что смог. Теперь смело в тур! Пою я лучше, чем в футбол играю. Поэтому жду на концертах!» — пошутил Лазарев.


При этом певец отметил, что считает Лионеля Месси настоящей легендой, а победу Испании назвал заслуженной.

«Если серьезно, то Месси всё равно легендарный! Но Испания была сегодня огонь, заслуженно сегодня победили», — добавил Сергей.
Ранее Лазарев поддержал шутливые сравнения с Месси, которые появились в Сети из-за внешнего сходства артистов. ​

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0