Сергей Лазарев пошутил о своих футбольных навыках и снова сравнил себя с Лионелем Месси

20 июля 2026, 22:01

Сергей Лазарев с юмором отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев отреагировал в соцсетях на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира.





Артист с юмором написал в соцсетях, что сделал всё, что мог, и теперь готов вернуться к концертной деятельности.





«Ребят, ну сделал, что смог. Теперь смело в тур! Пою я лучше, чем в футбол играю. Поэтому жду на концертах!» — пошутил Лазарев.



«Если серьезно, то Месси всё равно легендарный! Но Испания была сегодня огонь, заслуженно сегодня победили», — добавил Сергей.