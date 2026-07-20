Сергей Лазарев пошутил о своих футбольных навыках и снова сравнил себя с Лионелем Месси
Сергей Лазарев с юмором отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ
Сергей Лазарев отреагировал в соцсетях на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира.
Артист с юмором написал в соцсетях, что сделал всё, что мог, и теперь готов вернуться к концертной деятельности.
«Ребят, ну сделал, что смог. Теперь смело в тур! Пою я лучше, чем в футбол играю. Поэтому жду на концертах!» — пошутил Лазарев.При этом певец отметил, что считает Лионеля Месси настоящей легендой, а победу Испании назвал заслуженной.
«Если серьезно, то Месси всё равно легендарный! Но Испания была сегодня огонь, заслуженно сегодня победили», — добавил Сергей.Ранее Лазарев поддержал шутливые сравнения с Месси, которые появились в Сети из-за внешнего сходства артистов.