«Русская Барби» Тузова заявила, что Волочкова останется в истории российского шоу-бизнеса
«Русская Барби» Татьяна Тузова назвала Анастасию Волочкову легендой
Блогер и певица Татьяна Тузова, известная как «Русская Барби», тепло высказалась об Анастасии Волочковой во время своего сольного концерта в московском баре Petter. Как сообщает NEWS.ru, Тузова назвала балерину настоящей легендой.
По мнению блогера, многие современные артисты становятся популярными благодаря одному успешному хиту, однако быстро исчезают из поля зрения публики. Волочкова, считает Тузова, относится к тем знаменитостям, чьё имя останется в истории.
«У нас вообще таких людей, легенд, очень мало. Сейчас блогеры, какие-то звёзды появляются и пропадают. Какая-то песня выстрелила — и всё, их уже никто не вспоминает, а Анастасия — всегда», — сказала Тузова.Также блогер рассказала, что считает Волочкову настоящей подругой. По её словам, балерина всегда остаётся на связи и готова прийти на помощь в любой момент.