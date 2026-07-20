«Русская Барби» Тузова заявила, что Волочкова останется в истории российского шоу-бизнеса

20 июля 2026, 21:45

«Русская Барби» Татьяна Тузова назвала Анастасию Волочкову легендой

Таня Тузова и Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @tanya_tuzova_barbie)

Блогер и певица Татьяна Тузова, известная как «Русская Барби», тепло высказалась об Анастасии Волочковой во время своего сольного концерта в московском баре Petter. Как сообщает NEWS.ru, Тузова назвала балерину настоящей легендой.





По мнению блогера, многие современные артисты становятся популярными благодаря одному успешному хиту, однако быстро исчезают из поля зрения публики. Волочкова, считает Тузова, относится к тем знаменитостям, чьё имя останется в истории.





«У нас вообще таких людей, легенд, очень мало. Сейчас блогеры, какие-то звёзды появляются и пропадают. Какая-то песня выстрелила — и всё, их уже никто не вспоминает, а Анастасия — всегда», — сказала Тузова.