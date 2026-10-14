«Хочу жрать»: Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса из-за стресса
Оксана Самойлова призналась, что не может справиться с аппетитом из-за стресса
Оксана Самойлова рассказала подписчикам о трудностях с похудением на фоне стресса. Блогер призналась, что планировала сбросить вес, но в итоге, наоборот, набрала килограммы. Сейчас весы показывают 62 кг, хотя её цель — вернуться к 55 кг.
По словам Оксаны, ей сложно контролировать аппетит: мысли об ограничении еды вызывают ещё большее желание есть.
«Я хочу жрать 24/7. И я ем. Не могу с этим бороться», — поделилась Самойлова.При этом блогер решила подойти к вопросу ответственно: она уже записалась к врачу и рассматривает возможность вернуться к тренировкам в спортзале. Оксана также отметила, что раньше стресс действовал на неё иначе — в такие периоды она, наоборот, быстро теряла вес.