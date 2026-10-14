«Хочу жрать»: Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса из-за стресса

14 октября 2026, 11:37

Оксана Самойлова призналась, что не может справиться с аппетитом из-за стресса

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала подписчикам о трудностях с похудением на фоне стресса. Блогер призналась, что планировала сбросить вес, но в итоге, наоборот, набрала килограммы. Сейчас весы показывают 62 кг, хотя её цель — вернуться к 55 кг.





По словам Оксаны, ей сложно контролировать аппетит: мысли об ограничении еды вызывают ещё большее желание есть.





«Я хочу жрать 24/7. И я ем. Не могу с этим бороться», — поделилась Самойлова.