Драки и запрещённый телефон: новые проблемы P. Diddy могут продлить его пребывание за решёткой

14 октября 2026, 10:58

P. Diddy рискует потерять шанс на досрочное освобождение из-за драк в тюрьме

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, может лишиться возможности выйти на свободу раньше срока из-за нарушений тюремного режима. Как сообщает RadarOnline, в дисциплинарных записях рэпера упоминаются несколько предполагаемых драк и случаи использования запрещённого телефона.