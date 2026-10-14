Драки и запрещённый телефон: новые проблемы P. Diddy могут продлить его пребывание за решёткой
P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, может лишиться возможности выйти на свободу раньше срока из-за нарушений тюремного режима. Как сообщает RadarOnline, в дисциплинарных записях рэпера упоминаются несколько предполагаемых драк и случаи использования запрещённого телефона.
Секретарь профсоюза сотрудников Федерального бюро тюрем США Жозе Рохас рассказал о трёх конфликтах с участием музыканта, которые произошли 31 июля, 30 сентября и 1 октября. Кроме того, в прошлом году Комбс получил два взыскания за нарушения, связанные с телефоном.
Как утверждает Рохас, из-за этих инцидентов рэпер уже потерял 41 день зачёта за примерное поведение, а также на 400 дней лишился возможности совершать покупки в тюремном магазине.
Нарушения могут повлиять не только на перспективы досрочного освобождения Комбса, но и на условия его дальнейшего содержания, включая возможность перевода в другое исправительное учреждение.
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