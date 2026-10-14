«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова заключила брачный договор с мужем
Анфиса Чехова и Александр Златопольский подписали брачный договор
Анфиса Чехова и её супруг Александр Златопольский решили официально урегулировать имущественные вопросы и заключили брачный договор. Телеведущая поделилась новостью в личном блоге, опубликовав видео из нотариальной конторы, где супруги подписали документ.
Чехова считает, что подобное соглашение может быть полезным для любой семьи. По её мнению, заранее определённые условия помогут защитить интересы обоих партнёров, если обстоятельства изменятся.
«Я считаю, что брачный договор должен быть заключён в каждой семье, потому что всякое может случиться», — объяснила свою позицию Анфиса.При этом телеведущая не стала раскрывать детали соглашения и рассказывать, какие именно условия они с мужем прописали в документе.