«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова заключила брачный договор с мужем

14 октября 2026, 11:13

Анфиса Чехова и Александр Златопольский подписали брачный договор

Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова и её супруг Александр Златопольский решили официально урегулировать имущественные вопросы и заключили брачный договор. Телеведущая поделилась новостью в личном блоге, опубликовав видео из нотариальной конторы, где супруги подписали документ.





Чехова считает, что подобное соглашение может быть полезным для любой семьи. По её мнению, заранее определённые условия помогут защитить интересы обоих партнёров, если обстоятельства изменятся.





«Я считаю, что брачный договор должен быть заключён в каждой семье, потому что всякое может случиться», — объяснила свою позицию Анфиса.