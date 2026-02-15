Достижения.рф

«Что тут сложного?»: Дима Билан признался, кто на самом деле отвечает фанатам в соцсетях

Билан рассказал, что на комментарии в соцсетях отвечает его альтер-эго
Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан раскрыл поклонникам закулисье своих соцсетей. Об этом сообщает Super.



По словам артиста, за ответами в комментариях стоит не команда SMM-специалистов, а его собственное альтер-эго — с отличным чувством юмора и знанием всех актуальных мемов.

«Я же не в безвоздушной среде живу, конечно, читаю. А что тут сложного?» — отметил певец в разговоре с журналистами перед концертом.
Билан подчеркнул, что в его ответах нет злого умысла — он просто любит пообщаться с аудиторией и иногда подыграть подписчикам. Так что если артист вдруг лично попросил кого-то извиниться в комментариях, фанаты шутят: это почти знак отличия — значит, вы точно попали в поле его внимания.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

