«Что тут сложного?»: Дима Билан признался, кто на самом деле отвечает фанатам в соцсетях
Билан рассказал, что на комментарии в соцсетях отвечает его альтер-эго
Дима Билан раскрыл поклонникам закулисье своих соцсетей. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, за ответами в комментариях стоит не команда SMM-специалистов, а его собственное альтер-эго — с отличным чувством юмора и знанием всех актуальных мемов.
«Я же не в безвоздушной среде живу, конечно, читаю. А что тут сложного?» — отметил певец в разговоре с журналистами перед концертом.Билан подчеркнул, что в его ответах нет злого умысла — он просто любит пообщаться с аудиторией и иногда подыграть подписчикам. Так что если артист вдруг лично попросил кого-то извиниться в комментариях, фанаты шутят: это почти знак отличия — значит, вы точно попали в поле его внимания.