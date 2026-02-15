«Что тут сложного?»: Дима Билан признался, кто на самом деле отвечает фанатам в соцсетях

15 февраля 2026, 11:35

Билан рассказал, что на комментарии в соцсетях отвечает его альтер-эго

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан раскрыл поклонникам закулисье своих соцсетей. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, за ответами в комментариях стоит не команда SMM-специалистов, а его собственное альтер-эго — с отличным чувством юмора и знанием всех актуальных мемов.





«Я же не в безвоздушной среде живу, конечно, читаю. А что тут сложного?» — отметил певец в разговоре с журналистами перед концертом.