Дима Билан поразил фанаток откровенным выступлением в День всех влюблённых

14 февраля 2026, 22:52

Поклонницы пришли в восторг от пресса Димы Билана на концерте

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

44-летний Дима Билан устроил зрителям настоящий сюрприз на концерте, показав идеальный пресс прямо во время выступления. Об этом сообщает Super.