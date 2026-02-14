Дима Билан поразил фанаток откровенным выступлением в День всех влюблённых
44-летний Дима Билан устроил зрителям настоящий сюрприз на концерте, показав идеальный пресс прямо во время выступления. Об этом сообщает Super.
Под конец самого романтичного дня в году артист решил добавить огня в атмосферу и довёл поклонниц до бурной реакции.
Фанаты уже привыкли к эффектным трюкам певца — например, к полётам под потолком концертного зала. Однако на этот раз внимание публики было приковано не к спецэффектам, а к спортивной форме артиста, которую зрители активно обсуждали в соцсетях.
Видео с концерта быстро разлетелось по сети, а поклонницы шутят, что на такие выступления стоит брать с собой врачей, потому что это слишком горячо.
