«Хочется семью раз и навсегда»: Анастасия Уколова высказалась о разводах

14 февраля 2026, 22:36

Анастасия Уколова после двух разводов мечтает о настоящем счастье в семье

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

31‑летняя актриса Анастасия Уколова откровенно рассказала в соцсетях о личной жизни и пережитых разводах.





Несмотря на два официальных брака, звезда сериала «Комбинация» продолжает мечтать о крепкой семье, где можно быть по-настоящему счастливой.





«Конечно, хочется семью раз и навсегда. Но я уже не питаю иллюзий на этот счёт. Думаю, что не для всех это приготовлено. А может, просто ещё было не моё время», — призналась Анастасия.