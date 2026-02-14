«Хочется семью раз и навсегда»: Анастасия Уколова высказалась о разводах
Анастасия Уколова после двух разводов мечтает о настоящем счастье в семье
31‑летняя актриса Анастасия Уколова откровенно рассказала в соцсетях о личной жизни и пережитых разводах.
Несмотря на два официальных брака, звезда сериала «Комбинация» продолжает мечтать о крепкой семье, где можно быть по-настоящему счастливой.
«Конечно, хочется семью раз и навсегда. Но я уже не питаю иллюзий на этот счёт. Думаю, что не для всех это приготовлено. А может, просто ещё было не моё время», — призналась Анастасия.По её словам, сейчас она более трезво оценивает отношения. Она отметила, что даже многие браки, которые называют длительными отношениями, — это всего лишь официально зафиксированные связи, которые тоже могут завершиться разводом.
Уколова подчёркивает, что в будущих отношениях готова к настоящему партнерству, где будет комфортно обоим, и больше не готова тратить силы на иллюзии и несбыточные ожидания.