«Что у нее с ногами»: Юлия Снигирь ответила подписчикам на жесткую критику своего фото

«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — подчеркнула Румер.

Так, 36-летняя Румер стала гостьей подкаста What In the Winkler!. В рамках программы она рассказала о своем счастливом детстве и теплых отношениях в семье. Женщина также призналась, что они с Талулой и Скаут по-прежнему любят оставаться у мамы на ночь. В такие дни они часто спят с Мур в одной кровати. Более того, по словам Румер, они часто принимают ванну вместе.В 2022 году у американского актёра диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то, что Уиллис и Мур развелись ещё в 2000 году, они сохранили тёплые отношения и продолжают воспитывать троих детей.«Мы всегда останемся семьей»: Деми Мур каждую неделю видится с тяжелобольным бывшим мужем Брюсом УиллисомБрюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменцииАктер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года