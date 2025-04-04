«Что у нее с ногами»: Юлия Снигирь ответила подписчикам на жесткую критику своего фото

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе посетили премьеру фильма «Батя 2. Дед», в котором 46-летний Цыганов исполнил главную роль.
Он выбрал простой и стильный наряд: серый джемпер и брюки в тон. Юлия, недавно изменившая цвет волос на блонд, появилась в многослойном комплекте с юбкой и пиджаком в серых тонах. Однако фанаты отметили, что босоножки не совсем гармонировали с её образом.
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«Что у нее с ногами?» — задались вопросом подписчики.Юлия Снигирь ответила пользователям Сети, которые раскритиковали ее наряд с последней красной дорожки.
«Спасибо за многочисленные советы по стилю — это до слез. Миланская неделя моды отдыхает в сравнении с нашими народными экспертами», — заявила она.Читайте также:
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Анастасия Хохлова