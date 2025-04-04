Стало известно, сколько заработал Киркоров в 2024 году

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
В 2024 году певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе, пишет издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники информации.
Так, в прошлом году ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработала 161,2 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 148 миллионов рублей. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Предполагается, что именно через эту организацию король российской эстрады получает деньги за выступления.
В 2023 году ООО Киркорова заработало 195 миллионов рублей с чистой прибылью в 158 миллионов рублей.
Также на организацию возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале текущего года у компании был долг по налогам на в размере 40 тысяч рублей.
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В 2023 году ООО Киркорова заработало 195 миллионов рублей с чистой прибылью в 158 миллионов рублей.
Также на организацию возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале текущего года у компании был долг по налогам на в размере 40 тысяч рублей.
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Элина Позднякова