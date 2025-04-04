«Я облажалась»: Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала в соцсетях о неудачной смене имиджа. Исполнительница решила нарастить волосы и сменить их цвет по настоянию своей команды. Русый оттенок ей не понравился, а потом она увидела, что волосы еще и кудрявые. Знаменитость даже собиралась отменить съемки.
«Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически. кажется, я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще просто на кого-то похожа, но не на себя», — пояснила звезда.Фото:Instagram*/klavacoca
Стилист Влад Лисовец и вовсе пошутил на тему того, что она скопировала его образ, мужчина вернул все как было. Перед этим Клаву Коку возмутило отношение богачей к обслуживающему персоналу.
Читайте также:
«Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня
Ненависть к России, жизнь на две страны, гостевой брак: где сейчас актер Андрей Смоляков
«Это важно»: Алсу рассказала о знакомстве с будущим мужем
*Запрещен в РФ
Никита Кротов