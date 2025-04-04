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«Я облажалась»: Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее

Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее
Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала в соцсетях о неудачной смене имиджа. Исполнительница решила нарастить волосы и сменить их цвет по настоянию своей команды. Русый оттенок ей не понравился, а потом она увидела, что волосы еще и кудрявые. Знаменитость даже собиралась отменить съемки.
«Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически. кажется, я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще просто на кого-то похожа, но не на себя», — пояснила звезда.
Фото:Instagram*/klavacoca

Стилист Влад Лисовец и вовсе пошутил на тему того, что она скопировала его образ, мужчина вернул все как было. Перед этим Клаву Коку возмутило отношение богачей к обслуживающему персоналу.

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Снял мало, прожил недолго: Кто такой «кинематографический бог» Андрей Тарковский и почему память о нем продолжает жить?
04 апреля 2025, 14:49

Андрей Тарковский (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Андрей Тарковский — один из самых известных и противоречивых режиссеров в истории кино. Его работы вызывают полярные мнения: одни зрители считают его недооцененным, другие — чрезмерно хваленым.
Его фильмы погружают одних в глубокие размышления, тогда как другие называют их скучными и трудными для восприятия. Тем не менее, мастерство Тарковского остается непревзойденным, многие современные режиссеры черпают вдохновение из его уникального стиля. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Андрей Тарковский родился в 1932 году в Завражье, недалеко от Иваново. С детства он был окружен интеллектуальной атмосферой благодаря родителям — литераторам, которые привили ему любовь к чтению и музыке.

В школе Андрей не отличался успехами, его табель часто украшали тройки. Однако родители старались развивать его личность и интеллект. После войны он посещал музыкальную школу, несмотря на отсутствие инструментов, активно участвуя в творческих мероприятиях. Позже он сожалел, что не выбрал музыку своей основной профессией.

Творческий взлет

Творческий путь Тарковского начался с успехов, совпавших с эпохой «оттепели» Хрущева. Все его курсовые работы были посвящены теме «обновления жизни», его сценарий для фильма «Каток и скрипка», созданный совместно с Андреем Кончаловским, был приобретен киностудией «Мосфильм». Фильм завоевал главную награду на молодежном фестивале в США и стал знаковым событием для молодого режиссера.

Следующим шагом стала картина «Иваново детство» (1962), где Тарковский переработал сценарий другого автора, акцентировав внимание на внутреннем мире персонажа. Этот фильм принес ему популярность и признание. Затем вышла историческая драма «Андрей Рублев», которая также столкнулась с критикой за акцент на внутреннем мире героев, но в конечном итоге стала шедевром.

Фото: iStock/razihusin

Философия и космос

Тарковский продолжил экспериментировать с формой и содержанием, экранизировав повесть Станислава Лема «Солярис». Его версия акцентировала внимание на философских аспектах человеческого существования, что расходилось с исходным сюжетом о космосе. Следующий фильм, «Сталкер», стал культовым, несмотря на сложности во время съемок.

Последние годы

В 1980 году Тарковский уехал в Италию для работы над проектом «Ностальгия» и больше не вернулся в Советский Союз. Его жизнь была короткой, но насыщенной: он скончался от рака в 1986 году, не дожив до 55 лет и сняв всего восемь фильмов.

Наследие Тарковского

Сегодня Андрей Тарковский считается одним из величайших режиссеров XX века, «кинематографическим богом», который создал уникальный язык кино. Он научил зрителей не только следить за сюжетом и актерской игрой, но и включать свои мыслительные способности, создавая глубокую эмоциональную и интеллектуальную связь с его искусством.

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Рот в шоколаде, а зубы «сложены»: новые подробности в деле избитой в Дубае Ковальчук
Зубы избитой в Дубае Ковальчук сложили в ее сумку Биркин, а рот был в шоколаде
04 апреля 2025, 14:41

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

Зубы избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук были «сложены в ее «Биркин» (сумка — прим.ред.). Об этом со ссылкой на инсайдера пишет издание «Экспресс газета». По словам источника, «полиция заметает следы».
«Мой друг, работающий в той самой больнице где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены (…) в ее «Биркин»…» — рассказал инсайдер.

Как отмечала сестра бизнесмена Эмина Агаларова Сабина, в анкете 20-летней пострадавшей были указаны всякого рода оргии и извращения «со знаком «плюс». По словам сестры Агаларова, Ковальчук позволяла с собой так обращаться, а происходило все на фоне материнской поддержки.

Телеведущая Ксения Бородина подчеркивала, что никто не заслуживает произошедшего с Ковальчук, но род ее занятий имеет определенные риски.

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Стало известно, сколько заработал Киркоров в 2024 году
Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей в 2024 году
04 апреля 2025, 14:10

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

В 2024 году певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе, пишет издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники информации.
Так, в прошлом году ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработала 161,2 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 148 миллионов рублей. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Предполагается, что именно через эту организацию король российской эстрады получает деньги за выступления.

В 2023 году ООО Киркорова заработало 195 миллионов рублей с чистой прибылью в 158 миллионов рублей.

Также на организацию возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале текущего года у компании был долг по налогам на в размере 40 тысяч рублей.

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#киркоров
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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили концерт Козловского на Кипре
04 апреля 2025, 13:35

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* почти не пропускают выступления соотечественников за границей. На днях они посетили концерт актера Данилы Козловского на Кипре. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Козловский выступал на сцене один, а Галкин* и Пугачева сидели не в первом ряду, а немного дальше. Пользователи Сети сразу обратили на это внимание и иронично отметили, что, вероятно, эмигрантам не хватило денег на лучшие места.

На видео также видно, что Алла Пугачева практически весь спектакль сидела с серьёзным лицом и мало улыбалась, даже когда в зале смеялись все.

Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом.

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Ненависть к России, жизнь на две страны, гостевой брак: где сейчас актер Андрей Смоляков
04 апреля 2025, 13:25

Андрей Смоляков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Андрей Смоляков в 66 лет продолжает активную творческую деятельность. Он не любит фотографироваться, давать интервью и делиться подробностями личной жизни. Однако нередко актер неоднозначно высказывается о России.
О том, как сложилась жизнь артиста — в материале «Радио 1».

Чем известен Андрей Смоляков


Андрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске. В 1980 году окончил ГИТИС. В 1986 году стал актером театра Олега Табакова, в котором служил до 2019 года. В разные годы Смоляков принимал участие в постановках Московского художественного театра имени Чехова.

Дебют Андрея Игоревича в кино состоялся в 1978 году в картинах «Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль». Активно начался сниматься в 1990-е годы, появившись в сериалах «Журов», «Потерявшие солнце», «День рождения Буржуя».

Широкую известность артисту принесла роль майора Черкасова в цикле детективных телефильмов. В его фильмографии насчитывается более 170 проектов.

Андрей Смоляков (Фото: кадр из телефильма «Мосгаз»)

Политическая позиция Андрея Смолякова


Несмотря на успешную карьеру, Андрей Смоляков неоднократно намекал, что своей страной доволен не всегда. В одном из интервью он заявил, что на территории бывшего СССР человеческая жизнь исторически не считалась ценностью.

Спустя время стало известно, что актер по-разному относится к мирным жителям, которые пострадали во время различных конфликтов. В прошлом году Смоляков записал видео для израильского проекта, посвященного жертвам нападения ХАМАС. Его рассказ о молодой девушке, которая была убита во время этого конфликта, тронул многих. Но, когда артисту предложили сделать аналогичный ролик о погибших жителях Белгорода и Донецка, Андрей Игоревич отказался даже обсуждать предложение.

Стоит отметить, что Смолякова не раз упрекали в неоднозначной позиции по отношению к РФ. В 2014 году он рассказывал, что на родине хорошо зарабатывать, но не отдыхать.

«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англию, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — заявлял актер.

В целом идею уехать из страны Смоляков ничуть не осуждает, а наоборот считает это верным решением. Сам артист живет на две страны — его вторым домом стал Лондон.

Личная жизнь Андрея Смолякова


Первой женой Андрея Смолякова стала солистка Большого театра — балерина Светлана Иванова. Спустя 20 лет супруги разошлись. Актер не любит говорить о своей первой жене и о причинах развода.

Когда Смолякову было уже за сорок, он встретил новую любовь. В дружеской компании артист познакомился с Дарьей Разумихиной. За плечами женщины кандидатская по филологии, работа журналистом на французском и итальянском телевидении. Сегодня Дарья является модельером. Жить и трудиться она предпочитает в Лондоне, однако зарабатывает благодаря русской культуре, продвигая российскую этническую и фольклорную тематику в одежде.

Андрей Смоляков и Дарья Разумихина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дарья тоже пережила развод, так что в этом вопросе они со Смоляковым быстро поняли друг друга. От первого брака у нее есть сын и дочь.

«Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчинённых и быть не может — это история не про нас», — делился артист.

От первой жены-балерины у Андрея есть сын. Дмитрий поступил в технический вуз, но отчислился и решил продолжить актерскую династию отца. На сегодняшний день он снимается лишь в сериалах в эпизодических ролях.

Несколько лет назад семье артиста потребовалось значительное расширение жилплощади. Чтобы не ездить в разные места, было принято решение объединить квартиру, мастерскую и выставочную в одном помещении. Поскольку Дарья Разумихина родилась и выросла на Старой Басманной улице, то в этом же районе она выкупила бывший доходный дом и расселила всех жильцов. Дореволюционное строение со вторым ходом и длинными коридорами идеально подходило под этнический стиль ее работ. Когда супруги приезжают в Москву, то живут в своем большом доме.

Андрей Смоляков сегодня


Андрей Смоляков востребован и в театре, и в кино.

«Театр всегда был для меня на первом месте и остается. Если театр для артиста не на первом месте, то невозможно честно делать свое дело. Да и вообще не надо выходить на сцену, потому что ничего настоящего и стоящего ты все равно не сделаешь. У меня есть счастливая возможность выбирать. И эту возможность мне дает театр. И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за все, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно, и то, что, на мой взгляд, наиболее художественно состоятельно», — говорил артист о профессии.

В прессе регулярно появляются новости о том, что Андрей Смоляков уехал из России. Однако это не так, он продолжает творческую карьеру в РФ. Актер снимается в фильмах «Оперативная память», «Первый на Олимпе», «Топор. 1945. Июль», где исполняет главные роли. Выход картин запланирован на этот год.

Артист также задействован в спектакле «Буду сниматься в кино».

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