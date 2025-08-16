«Что в этом такого?»: Возлюбленная Тимати Валентина Иванова о перерезании пуповины у своей дочери

16 августа 2025, 14:33

Иванова высказалась о перерезании пуповины у своей дочери фразой: «Что в этом такого?»

Валентина Иванова (Фото: Instagram*/halfbloodval)

Девушка Тимати, Валентина Иванова, впервые прокомментировала скандал вокруг момента родов, который подхватили соцсети: пуповину её дочери перерезала не медик и не отец, а мама рэпера — Симона Черноморская.





Кадр быстро разошёлся в сети и вызвал массу обсуждений, однако сама Валентина считает, что в этом нет ничего необычного.





«Что в этом такого? Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью. Она самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это. Она очень мудрая и умная женщина», — заявила Иванова.