«Что в этом такого?»: Возлюбленная Тимати Валентина Иванова о перерезании пуповины у своей дочери
Иванова высказалась о перерезании пуповины у своей дочери фразой: «Что в этом такого?»
Девушка Тимати, Валентина Иванова, впервые прокомментировала скандал вокруг момента родов, который подхватили соцсети: пуповину её дочери перерезала не медик и не отец, а мама рэпера — Симона Черноморская.
Кадр быстро разошёлся в сети и вызвал массу обсуждений, однако сама Валентина считает, что в этом нет ничего необычного.
«Что в этом такого? Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью. Она самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это. Она очень мудрая и умная женщина», — заявила Иванова.
По её словам, с Симоной хорошо ладят все, кто с ней знаком, и в трудные моменты она всегда готова поддержать и подсказать. Напомним, Симону подвергли критике после того, как она перерезала пуповину при родах, и пользователи начали называть её «Валиде-султан».
