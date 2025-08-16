«Женщине моей жизни»: Кончаловский опубликовал редкое фото Высоцкой в ее день рождения

16 августа 2025, 14:18

Кончаловский опубликовал редкое фото Высоцкой в ее день рождения

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

16 августа актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Одними из первых её поздравил супруг, режиссёр Андрей Кончаловский — пара вместе почти три десятилетия.





В соцсетях Кончаловский опубликовал архивный чёрно‑белый снимок: Юлия в лёгкой улыбке лежит на диване. Под фото он подписал:



Юлия Высоцкая (Фото: Instagram*/andrei_konchalovsky)



«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно».