«Женщине моей жизни»: Кончаловский опубликовал редкое фото Высоцкой в ее день рождения

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

16 августа актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Одними из первых её поздравил супруг, режиссёр Андрей Кончаловский — пара вместе почти три десятилетия.



В соцсетях Кончаловский опубликовал архивный чёрно‑белый снимок: Юлия в лёгкой улыбке лежит на диване. Под фото он подписал:

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram*/andrei_konchalovsky)

«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно».

Сама именинница показала подписчикам свежий кадр в стильном образе — чёрное боди с глубоким декольте и джинсы.

.Юлия Высоцкая (Фото: Instagram*/juliavysotskayaofficial)

Высоцкая и Кончаловский считаются одной из самых прочных пар в российском кино; их знакомство произошло в 1996 году на «Кинотавре» в Сочи — встреча, которая изменила их жизни. Ранее Юлия также опровергла предположения, что вирусные ролики с подгоревшими блюдами были пиар‑ходом для повышения рейтингов шоу «Едим дома!».

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

