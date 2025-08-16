«Женщине моей жизни»: Кончаловский опубликовал редкое фото Высоцкой в ее день рождения
Кончаловский опубликовал редкое фото Высоцкой в ее день рождения
16 августа актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Одними из первых её поздравил супруг, режиссёр Андрей Кончаловский — пара вместе почти три десятилетия.
В соцсетях Кончаловский опубликовал архивный чёрно‑белый снимок: Юлия в лёгкой улыбке лежит на диване. Под фото он подписал:
«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно».
Сама именинница показала подписчикам свежий кадр в стильном образе — чёрное боди с глубоким декольте и джинсы.
Высоцкая и Кончаловский считаются одной из самых прочных пар в российском кино; их знакомство произошло в 1996 году на «Кинотавре» в Сочи — встреча, которая изменила их жизни. Ранее Юлия также опровергла предположения, что вирусные ролики с подгоревшими блюдами были пиар‑ходом для повышения рейтингов шоу «Едим дома!».
