«Задумайтесь!»: дочь Иосифа Пригожина впервые высказалась о смерти мужа

Дочь Иосифа Пригожина призвала остановить хейт в свой адрес после смерти мужа
Даная Пригожина (Фото: Инстаграм*/danaya_prigozhina)

28-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная впервые высказалась о трагической смерти своего мужа. В соцсетях она обратилась к подписчикам с просьбой остановить поток негатива в ее адрес.



Вдова призналась, что в последнее время столкнулась с волной критики. При этом неприятные сообщения касались не только ее личной трагедии, но и внешности. В своем обращении она призвала к доброте и пониманию, отметив, что впредь не желает делиться переживаниями о гибели своего супруга.

«Задумайтесь, почему вас так это беспокоит… Вас не устраивает нос, внешность, вес и т.д. Будьте добрее! И наш мир изменится», — написала наследница продюсера.
Напомним, зять Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко ушел на фронт и внезапно перестал выходить на связь. Он числился пропавшим без вести больше года. Не так давно его официально признали погибшим.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

