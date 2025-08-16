«Задумайтесь!»: дочь Иосифа Пригожина впервые высказалась о смерти мужа

16 августа 2025, 14:10

Дочь Иосифа Пригожина призвала остановить хейт в свой адрес после смерти мужа

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм*/danaya_prigozhina)

28-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная впервые высказалась о трагической смерти своего мужа. В соцсетях она обратилась к подписчикам с просьбой остановить поток негатива в ее адрес.





Вдова призналась, что в последнее время столкнулась с волной критики. При этом неприятные сообщения касались не только ее личной трагедии, но и внешности. В своем обращении она призвала к доброте и пониманию, отметив, что впредь не желает делиться переживаниями о гибели своего супруга.

«Задумайтесь, почему вас так это беспокоит… Вас не устраивает нос, внешность, вес и т.д. Будьте добрее! И наш мир изменится», — написала наследница продюсера.