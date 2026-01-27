«Что в носу ковырнуть»: Юрий Лоза поддержал чек-лист деструктивных идей для песен
Певец Юрий Лоза высказался в поддержку инициативы по созданию в России чек-листа деструктивных идей в песнях. Он назвал решение Общественной палаты Башкирии верным. Исполнитель хита «Плот» считает, что ограничения в творчестве не несут ничего плохого.
В беседе с «Газетой.Ru» Лоза указал, что подобные нормы действуют во многих развитых странах.
«Цензура есть во всех странах, которые мы раньше называли цивилизованными. Государство обязано защищать свои идеалы, нравственные ценности и моральные установки, иначе оно потеряет свою идентичност», — сказал Юрий.При этом певец не видит трудностей в том, чтобы находить авторов, распространяющих запрещённый контент.
«При сегодняшнем уровне техники вычислить автора контента — что в носу ковырнуть, как говорят в народе. А потом применяй к нему все меры, предусмотренные законодательством», — заявил музыкант.Артист полагает, что исполнители, которые транслируют в песнях деструктивные идеи, должны нести за это ответственность по закону.