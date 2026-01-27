Стало известно, что скрывается за редкими встречами Прилучного с детьми

27 января 2026, 16:44

Адвокат объяснил редкие встречи Прилучного с детьми после переезда сына к матери

Павел Прилучный с детьми (Фото: Instagram* @bugevuge)

Сын актёров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, с лета 2025 года живёт с матерью. Подросток сейчас реже встречается с отцом. Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова объяснила ситуацию в комментарии для издания Woman.ru.





По её словам, Павел сохраняет общение с сыном и дочерью Мией, когда у него появляется возможность. Дети приезжают к нему в гости.

«Мать не создаёт никаких препятствий, обстановка максимально спокойная. Однако по объективным причинам Павел сейчас реже видится с детьми — у него чрезвычайно плотный рабочий график. Именно из‑за этого встречи происходят не так часто», — пояснила юрист.