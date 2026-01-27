Стало известно, что скрывается за редкими встречами Прилучного с детьми
Адвокат объяснил редкие встречи Прилучного с детьми после переезда сына к матери
Сын актёров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, с лета 2025 года живёт с матерью. Подросток сейчас реже встречается с отцом. Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова объяснила ситуацию в комментарии для издания Woman.ru.
По её словам, Павел сохраняет общение с сыном и дочерью Мией, когда у него появляется возможность. Дети приезжают к нему в гости.
«Мать не создаёт никаких препятствий, обстановка максимально спокойная. Однако по объективным причинам Павел сейчас реже видится с детьми — у него чрезвычайно плотный рабочий график. Именно из‑за этого встречи происходят не так часто», — пояснила юрист.Следует отметить, что Тимофей ведёт аккаунт в соцсетях и делится с подписчиками новостями. Большинство его последних фотографий сделано в загородном доме матери. На снимках иногда появляется его сестра Мия, но основное внимание подросток уделяет своему питомцу — щенку породы американский питбультерьер.