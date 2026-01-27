«Не вижу умных»: Молодая жена Петросяна 4 раза отказала Ксении Собчак в интервью

27 января 2026, 16:43

Татьяна Брухунова объяснила, почему не пойдёт на интервью к Ксении Собчак

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в своём блоге, что телеведущая Ксения Собчак несколько раз предлагала ей дать интервью.





По словам Брухуновой, такие предложения поступали ей четыре или пять раз за последние годы. Однако она всегда отклоняла эти приглашения.



Супруга Петросяна чётко дала понять, что не намерена менять свою позицию в будущем. Она не хочет участвовать в программе Собчак.

«Я не вижу умных, грамотных, деликатных интервьюеров. А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — заявила Татьяна, объясняя свой отказ.