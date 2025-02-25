«Что вы меня из страны гоните?»: Иван Ургант рискует попасть в новый скандал из-за слов об эмиграции

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Пропавший с российских экранов Иван Ургант рискует вновь попасть в скандал после разлетевшегося по сети интервью. В беседе с Ксенией Собчак телеведущий озвучил условия для своей эмиграции, на что обратил внимание панкер Сорян (Сурн Каграманов) в своём Telegram-канале.
В соцсетях всплыло интервью Урганта, которое он дал Собчак 12 лет назад. Внимание многих пользователей привлекло то, что шоумен начал говорить об отъезде из России и назвал условия эмиграции.
Пранкер Сорян, обративший внимание на ролик, потребовал от актёра объяснения его слов. Он также напомнил, что в своё время Урганта называли «большим патриотом», но он совершенно не заслуживает этого статуса, поскольку «выдвигает условия нам и нашей власти».
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*запрещён в РФ
«Нет возможности работать, нет возможности зарабатывать, нет возможности делать то, что хочешь, читать то, что хочешь, смотреть то, что хочешь, разговаривать с теми людьми, с которыми хочешь, и внутреннее ощущение, что жить больше невозможно. Вот тогда уже…», – заявил Ургант.В ответ на эти слова Собчак спросила: «То есть ещё пока очень долго можно идти до этого состояния?». Ургант тогда удивился, почему его «гонят» из России.
Пранкер Сорян, обративший внимание на ролик, потребовал от актёра объяснения его слов. Он также напомнил, что в своё время Урганта называли «большим патриотом», но он совершенно не заслуживает этого статуса, поскольку «выдвигает условия нам и нашей власти».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова