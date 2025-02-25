«Что вы меня из страны гоните?»: Иван Ургант рискует попасть в новый скандал из-за слов об эмиграции

Никита Кологривый — российский актер. Большая популярность к нему пришла после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл Кащея. Но всего один инцидент в новосибирском баре изменил его карьеру. Что происходит с Кологривым сейчас и почему жена выгнала его из дома, расскажет «Радио 1».