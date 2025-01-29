Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ушел в отпуск и не вернулся: как сейчас живет Иван Ургант? Анонс нового шоу и гонорар в 10 млн рублей

Ушел в отпуск и не вернулся: как сейчас живет Иван Ургант? Анонс нового шоу и гонорар в 10 млн рублей

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Телеведущий и актер Иван Ургант приобрел широкую известь благодаря съемкам в программах «Вечерний Ургант», «Большая Разница» и «Смак». Он снимался в кино, работал ведущим, но после начала спецоперации вдруг ушел в отпуск и не вернулся. Некоторое время назад телеведущий анонсировал съемки новой передачи.

Карьера телеведущего

Иван Ургант появился на свет 16 апреля 1978 года в Санкт-Петербурге в семье актеров. Его родители — актер театра и кино Андрей Ургант и заслуженная артистка Российской Федерации Валерия Киселева, бабушка — народная артистка РСФСР Нина Ургант.



Иван Ургант учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2005 года он трудился на Первом канале, был ведущим передач «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант».

Проект «Вечерний Ургант» убрали из эфира после начала специальной военной операции. В тот момент Ургант объявил, что ему «дали отпуск». По прошествии времени ведущий так и не вернулся в эфир, но официальных сообщений о его увольнении федеральное телевидение не делало.

Директор Первого канала Константин Эрнст не захотел говорить о сроках возвращения Ивана в эфир.

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Личная жизнь Ивана Урганта

Первый раз Иван Ургант заключил брак сразу после совершеннолетия. Несмотря на возражения семьи, он женился на 22-летней девушке по имени Карина Авдеева. За полтора года отношений пара поняла, что еще не готова к настолько серьезным переменам в жизни. Иван и Карина подали документы на развод. Девушка оставила фамилию бывшего мужа.

Потом Иван состоял в гражданском браке с Татьяной Геворкян. Влюбленные познакомились в офисе MTV. Татьяна делилась, что пожалела одиноко сидящего в операторской парня и угостила его шоколадкой. Они были вместе практически пять лет, снимали квартиру, строили планы, но разошлись вскоре после перехода Урганта на Первый канал.

Откровенные фото и сын от тайного избранника: что скрывает обвиненная в шпионаже Анна Чапман и чем она разозлила Жириновского
Откровенные фото и сын от тайного избранника: что скрывает обвиненная в шпионаже Анна Чапман и чем она разозлила Жириновского

Часть людей полагала, что как раз в профессиональной зависти Татьяны и была причина расставания, но девушка отрицала все обвинения такого плана, заявив, что разлад произошел из-за ее страха перед серьезными отношениями и проблем личного характера, которые были вызваны регулярным стрессом на работе.

Еще девушка выяснила, что Ургант ужинал в ресторане с другой, хотя ей сказал, что встречается с товарищем. Геворкян собрала вещи и ушла, ничего не сказав молодому человеку.

В 2006 Ургант познакомился актрисой Эмилией Спивак на съемочной площадке фильма «Жесть», тогда же они получили главные роли в фильме «Трое и снежинка». По сюжету герои Ивана и Эмилии испытывают друг к другу чувства. Съемочная группа подчеркивала, что Спивак кокетничала с Ургантом и после съемок.

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант (Фото: соцсети)


Однажды Ургант ужинал не с Эмилией, а в компании Натальи Кикнадзе, в которую телеведущий был влюблен еще в юности, когда учился в гимназии. В 10 классе между молодыми людьми даже возникла взаимная симпатия, но после выпуска их пути разошлись.

Ургант приехал в Санкт-Петербург по деловым вопросам и столкнулся с Натальей. Спонтанная встреча вылилась в нечто большее — через некоторое время Ургант сделал Кикнадзе предложение.

Возлюбленные тайно поженились после долгих лет совместной жизни. Эрика, одна из двух дочерей Натальи от первого брака, осталась жить с мамой и новым отчимом.

15 мая 2008 года у Урганта и Кикнадзе появился первый совместный ребенок. Дочку Нину назвали в честь бабушки Ивана. Семь лет спустя, 21 сентября 2015, родилась Валерия Ургант.

Реакция Ивана Урганта на спецоперацию

После начала специальной военной операции Иван Ургант разместил в социальных сетях черный квадрат. Публикация до сих пор доступна в его личном блоге.

«Страх и боль. Нет войне», — написал телеведущий.

Отец телеведущего Андрей Ургант также делился, что у него с сыном схожие гражданские позиции. Сам Ургант-старший после начала спецоперации рассказал, что всегда «будет верен своей стране и армии», но отметил, что имеет в виду советский флаг и Красную армию.

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Вернется ли ведущий на Первый канал

Летом 2024 года журналисты начали обсуждать возможное возвращение Ивана Урганта на телевидение, о чем якобы намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала был членом жюри в выпуске КВН и спросил у команд, по каким передачам они скучают. Один из участников попросил вернуть программу «Вечерний Ургант» и ее ведущего. Зал поддержал идею громкими аплодисментами. Сам Эрнст улыбнулся, однако не дал определенного ответа.

«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины
«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины

В конце января в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» впервые за три года тишины появилась публикация. Создатели передачи поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.

Депутат Государственной думы Елена Драпеко в интервью NEWS.ru уточнила, что Иван Ургант вполне имеет возможность вернуть былую востребованность и популярность в РФ, если пересмотрит свою позицию и поддержит соотечественников на фронте.

«Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал СВО. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», — отметила Драпенко.

Иван Ургант сейчас

К настоящему времени Ургант еще не вернулся к работе телеведущего. В декабре 2024 года телеканал СТС убрал из эфирной сетки практически все части из серии фильмов «Елки», в съемках которых он принимал участие.

После ухода с телевидения артист начал работать в музыкальной сфере под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а еще трудится ведущим на мероприятиях. Как рассказали NEWS.ru в ивент-агентстве, гонорар Ивана составляет порядка 10 млн рублей.

Перед Новым годом Ургант записал поздравление для подписчиков и поделился планами на 2025 год.

«Во-первых, снять интересную передачу, во-вторых, написать книгу, в-третьих, Гриша Ургант выпустит новый альбом в 2025 году», — обратил внимание телеведущий.

Читайте также:

Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?

Изменила и пыталась отсудить имущество: подробности скандального развода жены Стаса Михайлова Инны с Андреем Канчельскисом

«Филька наш местный дурачок»: Киркоров влип в новый скандал после концерта в Нью-Йорке. Чем закончатся танцы перед сторонницей ВСУ?
#кино
#отпуск
#поздравление
#телевидение
#развод
#брак
#шоу
#депутат
#артист
#карьера
#продюсер
#сво
#квн
#программа
#статьи
Звезды «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первенца
29 января 2025, 15:31

Ирина Певчая и Александр Саков (фото: соцсети)

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первого ребёнка. Молодая пара опубликовала первую фотографию из роддома.
Звёзды мистического шоу впервые стали родителями. Пара не показала малыша, но представила фото из роддома, где он появился на свет. Ирина держит за руку Александра. Очевидно, он был рядом с ней во время родов.

Фото: соцсети

Поклонники звездной пары искренне поздравили их с пополнением в семье. В сентябре прошлого года Певчая и Саков раскрыли пол будущего ребёнка – у них сын.

Ирина и Александр познакомились на съёмках 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Отношения развивались стремительно. Они обручились и поженились ещё будучи участниками проекта. После Певчая покинула проект по собственному решению, а Саков дошёл до финала, где, правда, уступил победу Артёму Краснову.

Кстати, судья шоу «Экстрасенсы. Реванш» Влад Череватый является мужем родной сестры Ирины.

Читайте также:

«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич станет мамой во второй раз

Певица Кэти Перри дала редкий комментарий о четырёхлетней дочери на фоне грядущего турне

Мария Берсенева поделилась опытом второй беременности и радостью материнства
#фото
#звёзды
#шоу
#отношения
#сын
#роддом
#семья
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Карма ее настигла»: что отец Лены Миро сказал о ее смерти и как на самом деле скончалась скандальная блогер
29 января 2025, 15:27

Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)

Новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро (Елена Мироненко) появились еще весной 2024 года. СМИ писали, что девушка попала в ДТП в США, после которого впала в кому и потом умерла. Тогда многие пользователи интернета усомнились в гибели девушки. 27 января были опубликованы первые документы, которые указывают на то, что блогер действительно скончалась. Подробности приводит «Радио 1».

«Меня читают красивые люди»


Свой блог в Live Journal Лена Миро создала в 2010 году. Она писала «о добром и полезном», но такое читать никто не хотел. Тогда она кардинально сменила стиль на провокационный. Предполагалось, что поступить так подсказал девушке журналист Андрей Шмаров, с которым ей приписывали роман в то время.

Так, Миро начала писать скандальные тексты о звездах шоу-бизнеса, высмеивала их внешний вид и одежду. Она даже предлагала сделать вход в Москву платным «для мерзотнейших старух и прочей нечести», оскорбляла полных людей. Своими публикациями Лена Миро нажила немало врагов. Однако были и те, кто считал, что посты пишет вовсе не Лена, а другие люди от ее имени. Блог она вела 13 лет, но в 2023 году решила его закрыть по неизвестным причинам и пропала.
Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)

«Блог закрыт»


В марте 2023 года Лена Миро сообщила о закрытии своего блога.

«Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — такой пост она опубликовала в ЖЖ.

После этого девушка пропала. Многие даже начали сомневаться, существовала ли она на самом деле. В апреле в СМИ разлетелась новость о гибели блогера. СМИ писали, что Елена Мироненко попала в жуткое ДТП, впала в кому и впоследствии скончалась в больнице. При этом родственники и друзья публично ее гибель не подтверждали, не было и соответствующих документов.

Согласно слухам, на похоронах девушки присутствовала только ее мать, а отец, как уверяют авторы постов и статей, не захотел приехать и проститься с дочерью.

«Отец не поехал. Сказал, цитата: "Карма ее настигла, сама виновата"», – приводила газета «КП» слова инсайдера.

Однако в смерть Миро поверили немногие. Кто-то посчитал, что таким образом блогер решила привлечь к себе больше внимания, другие считали, что она решила начать жизнь с чистого листа с мужем фотографом, Ричардом Прайдом, свадьба с которым состоялась в 2017 году.

«Да она живая, воспитывает ребенка, пишет книжки. И с отцом у нее замечательные отношения, случись что – он бы прилетел к ней. Этот пост кто-то специально сделал. Регулярно вижу ее в супермаркете, и с животом видела, и с коляской», – написала комментарий девушка, которая якобы живет в США.

Появились документы, подтверждающие смерть Миро


На днях вновь всплыла история Миро. Однако на этот раз СМИ все же нашли документы, указывающие на смерть Миро. Baza опубликовала документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью». Из данных ФНС следует, что умерла «королева ЖЖ» 20 апреля 2024 года.

Теперь же известно, что в городе Старый Оскол Белгородской области открыто дело о наследстве, именно там, где родилась Мироненко.

Читайте также:

Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро

Муж сбежал к богатой любовнице, а она вышла замуж за молодого: как живет Янина Соколовская после предательства Устюгова

Изменила и пыталась отсудить имущество: подробности скандального развода жены Стаса Михайлова Инны с Андреем Канчельскисом
#дтп
#сша
#история
#смерть
#предприниматель
#жизнь
#свадьба
#мать
#гибель
#сми
#пост
#документы
#отец
#блогер
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не смог сделать первый шаг: сын-фрик Елены Яковлевой передумал сводить татуировки
29 января 2025, 15:18

Денис Шальных (фото: соцсети)

Сын актрисы Елены Яковлевой решил наконец избавиться от своего жуткого образа, однако так не смог сделать первый шаг.
Денису Шальных 32 года. Практически всё его тело покрыто татуировками, за что в соцсетях его называют фриком. Причём, некоторые из изображений имеют жуткий смысл. Несколько лет назад, мужчина набил портреты известных жестоких маньяков.

Отношения Шальных с родителями сильно ухудшились из-за его образа, поэтому ради них он решился свести тату.

Однако, не прошло и года, как сын звезды сериала «Каменская» передумал. Выяснилось, что процедура сведения татуировок очень болезненная, дорогостоящая и долгая. К тому же, в случае с Денисом, на коже останутся многочисленные шрамы. Поэтому мужчина решил отложить эту затею, и вместо этого накачался и перекрасил волосы в розовый цвет.

Денису Шальных пророчили большое и светлое будущее. После школы он поступил на режиссёрский факультет, а в 21 год сдал языковой экзамен и поехал учиться в Оксфорд. Однако через некоторое время он бросил учёбу и вернулся в Москву. Он долго не мог найти своё дело и в итоге остановился на бодибилдинге.

Елена Яковлева (фото: соцсети)

Елене Яковлевой было тяжело принять образ жизни сына. Она до последнего надеялась, что Денис получит высшее образование и выстроит хорошую карьеру. Но, несмотря на это, она всегда защищает его перед публикой. Актриса не раз говорила, что её сын заботливый и добрый, а татуировками он лишь пытается проявить свои чувства и переживания.

Читайте также:

«Другой человек»: в сети обсуждают архивные фотографии 16-летней Мелании Трамп

Пострадала от таинственной травмы: Анну Курникову засняли в инвалидном кресле, на фото попали её дети от Энрике Иглесиаса

Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
#дети
#соцсети
#образование
#фото
#будущее
#звёзды
#мужчина
#актриса
#сын
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Седокова попала: семью Яниса Тиммы представляет обвинившая её в связях со своим мужем адвокат Катя Гордон
29 января 2025, 14:59

Катя Гордон (фото: соцсети)

Певица Анна Седокова попала. Семью её бывшего мужа Яниса Тиммы представляет адвокат, которая её ненавидит по личным убеждениям.
Речь идёт о Кате Гордон, которая знает толк в хайпе и громких делах. Она уверена, что Седокова была любовницей её бывшего супруга Сергея Жорина и даже жила в их доме, пока Гордон была беременна и лежала в больнице. Этот конфликт вспыхнул ещё пять лет назад. Тогда Анна всё отрицала, однако адвокат до сих пор не верит ни единому её слову.

Очевидно, что Гордон в деле о гибели Яниса Тиммы дойдёт до конца и станет докапываться до самых мелких деталей дела.

Накануне она написала, что следствие ещё не завершено, проводятся судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Читайте также:

«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено

«Сложно представить более неуместную картину»: Анна Седокова надела подвенечное платье на 40-й день после гибели Яниса Тиммы

Раскрыто имя футболиста, с которым Седокова изменяла Янису Тимме во время брака
#конфликт
#адвокат
#следствие
#расследование
#смерть
#обвинение
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ботокс в помощь!»: Певица Слава не собирается в утиль — видео
Певица Слава готовится к новым выступлениям
29 января 2025, 14:59

Анастасия Сланевская/Слава (Фото: соцсети)

Певица Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская - прим. ред.) готова продолжать активные выступления. Она тщательно следит за внешностью и не позволяет себе распускаться.
Доказательство опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». В секундном ролике можно увидеть гладкое и подтянутое лицо 44-летней звезды, ну а озорные глаза и лукавый взгляд никуда не делись. Как и острый язык, впрочем. В ответ на еле слышную реплику з кадром Слава отвечает отрицательно.

«Надо шевелить лицом!», — заявляет певица, после чего задорно смеётся.

Кроме того, опубликован кадр с обработанными ногтями артистки соответствующей подписью: «Когти подточила!». Также уточняется, что «девца-красавица» к работе готова.

Даже не зная, о каком конкретно выступлении идёт речь, можно констатировать: Слава в прекрасной форме. А что уж тому причиной — ботокс, пилинг, массаж, диеты или тренировки — дело десятое.




Читайте также:

Певица Слава объяснила свой отказ от звания заслуженной артистки России

«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет

Мужа увела Пелагея: что скрывала «алкогольвица» из Comedy Woman Полина Сибагатуллина и почему она пропала с экранов
#дело
#певица
#глаза
#звёзды
#язык
#тренировки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге умер актёр дубляжа «Звёздных войн» и «Пиратов Карибского моря» Борис Улитин
Умер заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин
29 января 2025, 14:45

Фото: iStock/Tatiana rico

Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин скончался в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Актёру было 85 лет.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким и всем тем, кто был знаком с Улитиным.

Борис Улитин родился в творческой семье – его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Во время блокады Ленинграда будущий артист остался на попечении тёти. Воссоединиться с мамой ему удалось только в 1943 году. По окончании театрального института юного актёра заметил Николай Акимов, который пригласил его в труппу Театра комедии. В нём Улитин прослужил почти 60 лет.

Также Борис Улитин был актёром дубляжа. Его голосом говорят персонажи более чем 40 фильмов и мультфильмов. В их числе «Звёздные войны», «Пираты Карибского моря», «Чужой против хищника» и другие.

Читайте также:

Умерла актриса Шепард, работавшая с Элвисом Пресли

Скончался актер из «Молодежки» Булатов

Умер автор песни «Листья жёлтые над городом кружатся» Янис Петерс
#актёр
#соболезнования
#артист
#смерть
#кино
#санкт-петербург
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур покидает Лос-Анджелес с маленькой дочерью Лу
29 января 2025, 14:23

Румер Уиллис и Луэтта Айсли (Фото: соцсети)

Старшая дочь известных актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер решилась н серьёзные перемены в жизни. Она уезжает из своего дома в Лос-Анджелесе, в котором прожила почти 14 лет.
Свой переезд дочь голливудских звёзд планирует вместе со своей десятимесячной дочкой Луэттой Айсли, сообщает сетевое издание HELLO! Румер сказала, что уже дважды планировала переезд, но всякий раз откладывала. Теперь наконец решилась. По словам 36-летней женщины, особенно ценен этот дом был тем, что здесь родилась её «маленькая Лу».

«Дважды я собирала вещи, намереваясь уехать, и дважды я оставалась. Я разобрала этот дом до основания и отстроила его заново вместе со своим первым парнем», — не без грусти написала дочь знаменитостей.

Она также не могла обойти вниманием стихийное бедствие, с которым в последнее время столкнулась Калифорния. Румер пожелала всем, кто борется с огнём и последствиями пожаров, обрести место, где они могли бы почувствовать себя в безопасности.

Румер — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, которые прожили в браке 13 лет. Ещё у них родились Скаут, которой сейчас 32 года, и Таллула, которой 30 лет. Кроме того, у звезды «Крепкого орешка» есть ещё две дочери от его нынешней жены Эммы Хеминг Уиллис — Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн. В последние годы актёр страдает от тяжёлой деменции.

Читайте также:

Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года

Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына

Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать
#вещи
#дом
#актёр
#переезд
#женщины
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич станет мамой во второй раз
29 января 2025, 14:19

Ида Галич (фото: соцсети)

Ида Галич станет мамой во второй раз. Блогер подтвердила догадки поклонников о своей беременности.
Накануне пользователи сети обратили внимание на фотосессию Галич в рамках Недели моды в Париже. Телеведущая была одета в облегающее чёрное платье. Позируя фотографу, она гладила живот, как это обычно делают беременные девушки.

В среду в своих соцсетях она опубликовала пост со следующим текстом:

«Живу свою лучшую жизнь – влюблённая, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться.Тем более у меня так много поводов для счастья», – написала звезда.
Ида Галич уже больше года состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Впервые они появились вместе на фотосессии для журнала ОК! Их снимки появились на обложке выпуска за октябрь 2024 года.

В начале января блогер сообщила, что Ледвич сделал её предложение. Свою помолвку она рассекретила в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Галич показала безымянный палец с кольцом ведущему программы Дмитрию Хрусталёву.

Читайте также:

Ида Галич снялась в полупрозрачном платье и спровоцировала слухи о беременности

Осмелевшая Настя Ивлеева публично высмеяла бывшую подругу Иду Галич

Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни
#жизнь
#пост
#блогер
#беременность
#ребёнок
#соцсети
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты тайны жизни принца Гарри и Меган Маркл: слухи о разводе и что на самом деле происходит в их отношениях
29 января 2025, 14:13

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

Журнал Vanity Fair опубликовал крупную статью о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии. Материал полон жесткой критики в их адрес — слухи о возможном разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами. Принц Гарри изображен как инфантильный и наивный человек, оказавшийся в полной изоляции, в то время как Меган Маркл предстает в роли манипулятора, после общения с которым приходится обращаться к психотерапевту. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Книга Меган Маркл о разводе


Одной из самых странных тем в статье Vanity Fair стало упоминание о предполагаемой книге о разводе, которую, по слухам, собирается написать Меган Маркл. Автор материала утверждает, что такие разговоры ходят в книгоиздательских кругах США уже давно.

Официально Гарри и Меган не заявляли о разводе, и близкие пары, опрошенные Vanity Fair, уверяют, что они по-прежнему влюблены друг в друга.

«Они так страстно любят друг друга. Знаете, как вы встречаете эти пары, когда вы такие, как они смотрят друг на друга, мне, наверное, не стоит быть здесь сейчас?», — сказал собеседник Vanity Fair.

Однако источник издания утверждает, что разговор идет о книге, которая будет посвящена именно их истории, а не личной жизни Меган до Гарри или разводам в целом.

Что делает эту историю особенно странной, так это то, что источник подчеркивал: пара пока не разводится, но представитель Маркл был заинтересован в том, насколько книга Меган будет интересна издательствам.

Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни
Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни

Изолирован от общества


Автор статьи в Vanity Fair предполагает, что вероятность развода Гарри и Меган может увеличиваться из-за одиночества принца после их переезда в США. У Гарри не осталось старых друзей, а найти новых знакомых ему не удается, что беспокоит не только его, но и Меган.

Один из инсайдеров, работавший с Меган, рассказал, что она выражала обеспокоенность отсутствием у мужа близких друзей в Америке. Другой источник, который имеет профессиональные связи с парой, отметил, что Гарри сам не может понять, чего хочет.

«Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь на самом деле», — сказал один из источников.

Также отмечается, что все желания принца Гарри сводятся к тому, чтобы его оставили в покое и не тревожили вопросами о деньгах. Этот аспект его жизни уже не раз обсуждали британские таблоиды.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)


Так, Daily Mail сообщала, что Гарри считает своим лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который ранее служил в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Отношения между Лэнгдауном и Гарри, хотя и близкие, но далеки от бескорыстных. Телохранитель получает за свои услуги значительный гонорар — несколько тысяч фунтов стерлингов в день.

«Вряд ли ему хочется быть знаменитым в том смысле, в каком этого хочет Меган», — сообщают собеседники издания.

С Меган Маркл тяжело работать


В статье Vanity Fair поднималась еще одна болезненная для Гарри и Меган тема — их отношения с персоналом. Уже несколько лет ходят слухи, что работать на Маркл очень сложно, и источники из Vanity Fair подтверждают эти домыслы.

Один из бывших сотрудников Гарри и Меган рассказал, что ушел, потому что не мог больше работать в условиях, где нельзя было сказать «нет».

Другой бывший сотрудник сообщил, что стиль общения Меган с подчиненными оставался «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока не возникали разногласия с ее планами. В таких случаях она становилась «холодной и отстраненной», а свой опыт работы с ней он описал как «ужасный» и «очень болезненный» из-за манипуляций.

«Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам», — сказал он.

Также упоминается склонность Меган к сплетням и разговором за спиной. После работы с ней и Гарри над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров взял длительный отпуск, а другие сотрудники, по слухам, увольнялись или искали помощи у психотерапевтов, чтобы справиться с напряжением.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

Почти развелись


Когда герцог Сассекский прилетел в Лондон в октябре, снова начали набирать популярность слухи о возможном разводе с Меган. Принц приехал в Великобританию один, чтобы принять участие в церемонии вручения награды WellChild и встретиться с тяжелобольными детьми и их семьями.

Вскоре сама Меган стала причиной новых разговоров, появившись на презентации средства для волос, созданного её подругой Кэди Ли, без Гарри.

Когда в конце ноября Гарри сообщил, что будет проводить Рождество без жены, слухи о разводе достигли своего пика. Этот шаг только подтвердил уже распространённые домогательства и стал последним штрихом в истории, которая, казалось, была давно решена в глазах общественности.

«Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз 10 или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз 10 или 12 развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому ты просто игнорируешь их», — прокомментировал развод с женой сам принц Гарри.

Реакция супругов на статью


Знакомый принцев Гарри и Уильяма прокомментировал статью Vanity Fair в интервью изданию Daily Beast, назвав все, что в ней написано, «вредной чушью».

«История о разводе из Vanity Fair показалась мне очень несправедливой. Вроде бы какая-то книга выходит или не выходит. Меган уже планирует, как будет жить после развода, и при этом они абсолютно влюблены друг в друга. Что? Доказательств при этом ноль», — прокомментировал он.

Что касается реакции самой пары, то британское издание The Times сообщило, что публикация Vanity Fair огорчила Гарри и Меган. Принц Гарри еще в декабре, до выхода статьи, был недоволен слухами об их отношениях с Меган.

Гарри добавил, что привык игнорировать прессу, но при этом посочувствовал тем, кто верит слухам о его семье и потом разочаровывается.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)

Читайте также:

Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях

«Прощаюсь с бывшими»: Виктория Романец из «Дома-2» сводит татуировки

Певица Нюша вышла на красную дорожку с новым спутником
#развод
#семьи
#отношения
#сотрудники
#интервью
#книга
Следите за нашими новостями
в удобном формате