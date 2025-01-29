Ушел в отпуск и не вернулся: как сейчас живет Иван Ургант? Анонс нового шоу и гонорар в 10 млн рублей

Иван Ургант (Фото: соцсети)
Телеведущий и актер Иван Ургант приобрел широкую известь благодаря съемкам в программах «Вечерний Ургант», «Большая Разница» и «Смак». Он снимался в кино, работал ведущим, но после начала спецоперации вдруг ушел в отпуск и не вернулся. Некоторое время назад телеведущий анонсировал съемки новой передачи.
Карьера телеведущегоИван Ургант появился на свет 16 апреля 1978 года в Санкт-Петербурге в семье актеров. Его родители — актер театра и кино Андрей Ургант и заслуженная артистка Российской Федерации Валерия Киселева, бабушка — народная артистка РСФСР Нина Ургант.
Иван Ургант учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2005 года он трудился на Первом канале, был ведущим передач «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант».
Проект «Вечерний Ургант» убрали из эфира после начала специальной военной операции. В тот момент Ургант объявил, что ему «дали отпуск». По прошествии времени ведущий так и не вернулся в эфир, но официальных сообщений о его увольнении федеральное телевидение не делало.
Директор Первого канала Константин Эрнст не захотел говорить о сроках возвращения Ивана в эфир.
Иван Ургант (Фото: соцсети)
Личная жизнь Ивана УргантаПервый раз Иван Ургант заключил брак сразу после совершеннолетия. Несмотря на возражения семьи, он женился на 22-летней девушке по имени Карина Авдеева. За полтора года отношений пара поняла, что еще не готова к настолько серьезным переменам в жизни. Иван и Карина подали документы на развод. Девушка оставила фамилию бывшего мужа.
Потом Иван состоял в гражданском браке с Татьяной Геворкян. Влюбленные познакомились в офисе MTV. Татьяна делилась, что пожалела одиноко сидящего в операторской парня и угостила его шоколадкой. Они были вместе практически пять лет, снимали квартиру, строили планы, но разошлись вскоре после перехода Урганта на Первый канал.
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Часть людей полагала, что как раз в профессиональной зависти Татьяны и была причина расставания, но девушка отрицала все обвинения такого плана, заявив, что разлад произошел из-за ее страха перед серьезными отношениями и проблем личного характера, которые были вызваны регулярным стрессом на работе.
Еще девушка выяснила, что Ургант ужинал в ресторане с другой, хотя ей сказал, что встречается с товарищем. Геворкян собрала вещи и ушла, ничего не сказав молодому человеку.
В 2006 Ургант познакомился актрисой Эмилией Спивак на съемочной площадке фильма «Жесть», тогда же они получили главные роли в фильме «Трое и снежинка». По сюжету герои Ивана и Эмилии испытывают друг к другу чувства. Съемочная группа подчеркивала, что Спивак кокетничала с Ургантом и после съемок.
Наталья Кикнадзе и Иван Ургант (Фото: соцсети)
Однажды Ургант ужинал не с Эмилией, а в компании Натальи Кикнадзе, в которую телеведущий был влюблен еще в юности, когда учился в гимназии. В 10 классе между молодыми людьми даже возникла взаимная симпатия, но после выпуска их пути разошлись.
Ургант приехал в Санкт-Петербург по деловым вопросам и столкнулся с Натальей. Спонтанная встреча вылилась в нечто большее — через некоторое время Ургант сделал Кикнадзе предложение.
Возлюбленные тайно поженились после долгих лет совместной жизни. Эрика, одна из двух дочерей Натальи от первого брака, осталась жить с мамой и новым отчимом.
15 мая 2008 года у Урганта и Кикнадзе появился первый совместный ребенок. Дочку Нину назвали в честь бабушки Ивана. Семь лет спустя, 21 сентября 2015, родилась Валерия Ургант.
Реакция Ивана Урганта на спецоперациюПосле начала специальной военной операции Иван Ургант разместил в социальных сетях черный квадрат. Публикация до сих пор доступна в его личном блоге.
«Страх и боль. Нет войне», — написал телеведущий.
Отец телеведущего Андрей Ургант также делился, что у него с сыном схожие гражданские позиции. Сам Ургант-старший после начала спецоперации рассказал, что всегда «будет верен своей стране и армии», но отметил, что имеет в виду советский флаг и Красную армию.
Иван Ургант (Фото: соцсети)
Вернется ли ведущий на Первый каналЛетом 2024 года журналисты начали обсуждать возможное возвращение Ивана Урганта на телевидение, о чем якобы намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала был членом жюри в выпуске КВН и спросил у команд, по каким передачам они скучают. Один из участников попросил вернуть программу «Вечерний Ургант» и ее ведущего. Зал поддержал идею громкими аплодисментами. Сам Эрнст улыбнулся, однако не дал определенного ответа.
«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины
В конце января в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» впервые за три года тишины появилась публикация. Создатели передачи поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.
«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.
Депутат Государственной думы Елена Драпеко в интервью NEWS.ru уточнила, что Иван Ургант вполне имеет возможность вернуть былую востребованность и популярность в РФ, если пересмотрит свою позицию и поддержит соотечественников на фронте.
«Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал СВО. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», — отметила Драпенко.
Иван Ургант сейчасК настоящему времени Ургант еще не вернулся к работе телеведущего. В декабре 2024 года телеканал СТС убрал из эфирной сетки практически все части из серии фильмов «Елки», в съемках которых он принимал участие.
После ухода с телевидения артист начал работать в музыкальной сфере под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а еще трудится ведущим на мероприятиях. Как рассказали NEWS.ru в ивент-агентстве, гонорар Ивана составляет порядка 10 млн рублей.
Перед Новым годом Ургант записал поздравление для подписчиков и поделился планами на 2025 год.
«Во-первых, снять интересную передачу, во-вторых, написать книгу, в-третьих, Гриша Ургант выпустит новый альбом в 2025 году», — обратил внимание телеведущий.
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