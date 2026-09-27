«Что я сделала не так?»: Волочкова призналась, что не понимает агрессию дочери

27 сентября 2026, 18:03

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о конфликте с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с дочерью Ариадной. Балерина призналась, что до сих пор не понимает, в какой момент их общение пошло по другому пути и почему между ними возникла такая сильная неприязнь. Об этом сообщает Popcake.





По словам Волочковой, она считает, что на отношение дочери к ней повлияли другие близкие люди. В частности, артистка упомянула свою мать и отца Ариадны, который, как утверждает балерина, не появлялся в жизни дочери на протяжении шести лет.





«Мне искренне жаль, что мою дочь против меня же накрутили. Моя собственная мать, её отец. Понимаете, которого не было в жизни Ариадны шесть лет. Я не понимаю, в чём вот эта агрессия против меня», — заявила Волочкова.

«Что я сделала не так? Разве это справедливо? Я сохраняла эту девочку, я оберегала от всех бед, от всего», — поделилась Анастасия.

«Всё ей показала — весь спектр танцевального мира, вокального, спорта. Всего-всего, что могла, я сделала», — добавила Волочкова.