«Что я сделала не так?»: Волочкова призналась, что не понимает агрессию дочери
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о конфликте с дочкой Ариадной
Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с дочерью Ариадной. Балерина призналась, что до сих пор не понимает, в какой момент их общение пошло по другому пути и почему между ними возникла такая сильная неприязнь. Об этом сообщает Popcake.
По словам Волочковой, она считает, что на отношение дочери к ней повлияли другие близкие люди. В частности, артистка упомянула свою мать и отца Ариадны, который, как утверждает балерина, не появлялся в жизни дочери на протяжении шести лет.
«Мне искренне жаль, что мою дочь против меня же накрутили. Моя собственная мать, её отец. Понимаете, которого не было в жизни Ариадны шесть лет. Я не понимаю, в чём вот эта агрессия против меня», — заявила Волочкова.Балерина призналась, что задаётся вопросом, за что дочь так на неё обижена и действительно ли сложившаяся ситуация справедлива. Волочкова уверяет, что всегда старалась оберегать Ариадну и дать ей как можно больше возможностей.
«Что я сделала не так? Разве это справедливо? Я сохраняла эту девочку, я оберегала от всех бед, от всего», — поделилась Анастасия.По словам артистки, она старалась познакомить дочь с разными направлениями и показать ей возможности, которые были доступны самой Волочковой. Ариадна, как утверждает балерина, смогла увидеть мир танца, вокала и спорта.
«Всё ей показала — весь спектр танцевального мира, вокального, спорта. Всего-всего, что могла, я сделала», — добавила Волочкова.При этом конфликт матери и дочери пока не разрешился. Волочкова продолжает публично говорить о своих переживаниях и надеется разобраться в причинах произошедшего.