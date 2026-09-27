«Он что, выпил?»: Марата Башарова раскритиковали за танец на сцене

27 сентября 2026, 17:45

Зрители не поняли необычную игру Марата Башарова в спектакле

Марат Башаров (Фото: Instagram* / @maratbash1)

В Сети завирусился отрывок из спектакля с Маратом Башаровым, который неожиданно исполнил на сцене «танец маленьких утят». Актёр сделал это с таким задором и приподнятым настроением, что ролик быстро привлёк внимание пользователей.