«Он что, выпил?»: Марата Башарова раскритиковали за танец на сцене
В Сети завирусился отрывок из спектакля с Маратом Башаровым, который неожиданно исполнил на сцене «танец маленьких утят». Актёр сделал это с таким задором и приподнятым настроением, что ролик быстро привлёк внимание пользователей.
Однако далеко не все зрители оценили сценический номер. Не вникая в сюжет постановки и контекст эпизода, пользователи начали активно обсуждать увиденное и оставлять язвительные комментарии в адрес актёра.
Некоторые предположили, что Башаров якобы мог выйти на сцену после употребления алкоголя. Другие, напротив, с иронией отметили, что артист просто настолько вошёл в образ, что смог от души исполнить детский танец.
Нашлись и те, кто перевёл обсуждение на состояние современной театральной индустрии. Пользователи с сарказмом написали, что «искусство нынче обмельчало», а гонорары артистов при этом якобы становятся всё больше.
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