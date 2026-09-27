«Ты ни в чём не виновата»: Ида Галич поддержала Оксану Самойлову

27 сентября 2026, 17:23

Блогер Галич заступилась за Самойлову после её откровенного интервью Собчак

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич публично поддержала Оксану Самойлову после её откровенного интервью Ксении Собчак. Блогерша заявила, что понимает, насколько тяжело многолетние отношения могут завершаться и насколько болезненно осознавать, что мечту о семье уже не удастся сохранить.





По словам Галич, на протяжении многих лет Оксана старалась сохранять образ семьи ради детей, мужа и собственной карьеры. Теперь же, считает блогерша, Самойлова пытается в первую очередь защитить себя и своих детей.





«Я стою за Оксану. Я могу только представить, как тяжело и больно осознавать, что 17 лет остались позади и что спасти мечту о семье уже не получится», — написала Ида.

«Оксана, ты сделала всё, что могла и ты ни в чём не виновата! И всё, что ты делаешь сейчас — это защита себя и детей», — добавила блогерша.