«Ты ни в чём не виновата»: Ида Галич поддержала Оксану Самойлову
Блогер Галич заступилась за Самойлову после её откровенного интервью Собчак
Ида Галич публично поддержала Оксану Самойлову после её откровенного интервью Ксении Собчак. Блогерша заявила, что понимает, насколько тяжело многолетние отношения могут завершаться и насколько болезненно осознавать, что мечту о семье уже не удастся сохранить.
По словам Галич, на протяжении многих лет Оксана старалась сохранять образ семьи ради детей, мужа и собственной карьеры. Теперь же, считает блогерша, Самойлова пытается в первую очередь защитить себя и своих детей.
«Я стою за Оксану. Я могу только представить, как тяжело и больно осознавать, что 17 лет остались позади и что спасти мечту о семье уже не получится», — написала Ида.Галич отдельно подчеркнула, что не считает Оксану виноватой в произошедшем. По её мнению, Самойлова на протяжении долгого времени делала всё возможное, чтобы сохранить семью, а её нынешние действия связаны с необходимостью защитить себя и детей.
«Оксана, ты сделала всё, что могла и ты ни в чём не виновата! И всё, что ты делаешь сейчас — это защита себя и детей», — добавила блогерша.После интервью Собчак вокруг семьи Самойловой и Джигана вновь разгорелось обсуждение. Публичные заявления близких и знакомых пары продолжают привлекать внимание аудитории.