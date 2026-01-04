Победитель «Битвы экстрасенсов» станет отцом

04 января 2026, 18:19

Экстрасенс Тимофей Руденко объявил о беременности жены

Тимофей Руденко (Фото: Инстаграм*/timopheyrudenko)

Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко объявил о беременности своей жены Анастасии Петровой. Радостной новостью он поделился со своими поклонниками в новогоднем обращении в Instagram*.





Медиум выложил видео, снятое в гостиной с камином и наряженной елкой. На нем он нежно обнимает и целует супругу, а также заботливо прикасается к ее животу.



Экстрасенс отметил, что 2026 год станет для него особенным, так как в это время он станет отцом. Он также выразил восхищение беременными женщинами.

«Уверен, что мой год будет прекрасным, так как мы с женой в 2026-м ожидаем ребенка! Женщины, я провел рядом с женой первый триместр, и вы героини! Знайте это! Я просто восхищался стойкостью своей жены! Это правда поражает! Очень ее люблю! Ждем чудес в Новом году, чего и вам желаем! С праздником!» — написал Руденко.