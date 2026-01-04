Отпуск блогера Виктории Портфолио на 100 млн руб сорвался 31 декабря за 5 часов до вылета

04 января 2026, 19:16

Super: Туроператор обманул блогера Викторию портфолио на 100 млн руб

Виктория Портфолио (Фото: Instagram*/victoriaportfolio)

Блогер Виктория Портфолио поделилась историей о том, как отпуск в Куршавеле, который ее семья и друзья планировали почти полгода, сорвался в самый последний момент — за пять часов до вылета 31 декабря. По словам Виктории, общая стоимость поездки превышала 100 миллионов рублей.