Отпуск блогера Виктории Портфолио на 100 млн руб сорвался 31 декабря за 5 часов до вылета
Блогер Виктория Портфолио поделилась историей о том, как отпуск в Куршавеле, который ее семья и друзья планировали почти полгода, сорвался в самый последний момент — за пять часов до вылета 31 декабря. По словам Виктории, общая стоимость поездки превышала 100 миллионов рублей.
Super связался с Портфолио, чтобы уточнить детали. Как утверждает блогер, организацией путешествия занималась туроператор Оксана, с которой Виктория и ее окружение сотрудничали много лет и которой доверяли по рекомендациям знакомых.
Виктория добавила, что ранее забронировала через нее поездку на Мальдивы весной — и теперь опасается, что она также может не состояться.
По словам Портфолио, в день вылета выяснилось, что реальных билетов и бронирования отеля нет. Помощница туроператора прислала, предположительно, фальшивые авиабилеты и ваучеры, после чего сама Оксана перестала выходить на связь.
Неожиданным развитием ситуации стало то, что при попытке дозвониться Виктория якобы узнала о смерти Оксаны: трубку взял мужчина, представившийся ее отцом, и сообщил, что женщины больше нет. Проверить достоверность этих слов пока невозможно — рассматривается как версия трагедии, так и возможная инсценировка исчезновения.
Часть пострадавших уже обратилась в полицию. По утверждению Виктории, у разных семей суммы ущерба достигают десятков миллионов рублей: например, у одной из них расходы на несостоявшийся отдых составили около 35 миллионов.
