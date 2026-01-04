Народная артистка России Ирина Пегова отдыхает в отпуске с молодым возлюбленным, младше нее на девять лет
Актриса Ирина Пегова отдыхает в отпуске с возлюбленным Сергеем Мариным
Народная артистка России Ирина Пегова проводит новогодние каникулы на жарком курорте вместе со своим возлюбленным, актером Сергеем Мариным, который младше ее на девять лет.
47-летняя актриса рассказала в запрещенной соцсети, что они в компании друзей сыграли в гольф.
«Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять», — поделилась знаменитость.
Звезда также опубликовала снимки с отдыха. На кадрах Пегова и Марин позируют в спортивной одежде. Если раньше пара предпочитала не афишировать отношения, то сейчас они все чаще появляются вместе и на публичных мероприятиях.
