Народная артистка России Ирина Пегова отдыхает в отпуске с молодым возлюбленным, младше нее на девять лет

04 января 2026, 17:44

Актриса Ирина Пегова отдыхает в отпуске с возлюбленным Сергеем Мариным

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Ирина Пегова проводит новогодние каникулы на жарком курорте вместе со своим возлюбленным, актером Сергеем Мариным, который младше ее на девять лет.





47-летняя актриса рассказала в запрещенной соцсети, что они в компании друзей сыграли в гольф.





«Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять», — поделилась знаменитость.