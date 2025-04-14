После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)
В Сеть слили интимные фотографии бывшей жены рэпера Паши Техника, скончавшегося 4 апреля.
Многие Telegram-каналы написали, что в Интернете появились откровенные материалы на Еву Карицкую. Пока неизвестно, кто мог подставить экс-супругу Техника, которая воспитывает шестилетнего сына от рэпера.
При этом, ряд изданий пишут, что все опубликованные снимки были слиты ранее.
Напомним, что прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля. На нём присутствовал рэпер Птаха, который обвинил в смерти коллеги его поклонников.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
При этом, ряд изданий пишут, что все опубликованные снимки были слиты ранее.
Напомним, что прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля. На нём присутствовал рэпер Птаха, который обвинил в смерти коллеги его поклонников.
Читайте также:
«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова