Тимур Родригез и Катя Кабак связали себя узами брака в Москве

26 июня 2026, 16:15

Тимур Родригез и Катя Кабак зарегистрировали брак в Дворце бракосочетания №1

Тимур Родригез и Екатерина Кабак (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

Певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально зарегистрировали брак в Дворце бракосочетания № 1.