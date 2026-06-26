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Тимур Родригез и Катя Кабак связали себя узами брака в Москве

Тимур Родригез и Катя Кабак зарегистрировали брак в Дворце бракосочетания №1
Тимур Родригез и Екатерина Кабак (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

Певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально зарегистрировали брак в Дворце бракосочетания № 1.



Как сообщает издание Super, стилистика церемонии предусматривала для гостей чёткий дресс-код: основой образа выбрали белый цвет и дополнили его яркими голубыми и розовыми акцентами.

Кабак вышла в белом платье с открытыми плечами, волосы она собрала в пучок, а длинная фата дополнила причёску. Пара обменялась кольцами и поцеловалась под аплодисменты приглашённых. Сразу после росписи новобрачных ждал сюрприз — за ними приехал большой экскурсионный автобус.

Родригез сделал предложение Екатерине у кинотеатра «Художественный» в Москве, где на фасаде появилась надпись: «Она сказала «Да!». Актриса позже призналась, что не ожидала такого масштабного сюрприза.

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Ольга Щелокова

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