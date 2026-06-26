Наталья Фриске показала, как преобразилась её фигура после «волшебных» уколов
Наталья Фриске рассказала, как специальные инъекции помогли ей сбросить вес
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья показала в личном блоге изменения фигуры после инъекций. Она пояснила, что препарат подавляет аппетит и помогает ей перестраивать пищевые привычки, чтобы в будущем отказаться от уколов.
Фриске откровенно рассказала, что раньше скептически относилась к подобным методам, считая их «химией» для ленивых. Однако когда вес остановился, а зеркало перестало радовать, она изучила вопрос.
«Итог: я на уколах уже два месяца. Давайте разберём, что происходит на самом деле и почему весь интернет гудит про семаглутид и его аналоги. Мозг перестаёт орать «ЖРАТЬ!» каждые 20 минут. Уходит «пищевой шум» — когда ты думаешь о булке даже во сне. На уколе я реально забываю поесть. Порции уменьшаются вдвое, потому что желудок думает, что он полон», — поделилась бизнесвумен.Наталья призналась, что за первый месяц она похудела на семь килограммов, сейчас теряет по килограмму в неделю и стремится к 62 кг. Блогер подчеркнула, что наблюдается у врача.