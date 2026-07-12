«Чтобы был тыл»: Григорий Лепс намекнул на новый роман
Григорий Лепс рассказал о новой возлюбленной и сложностях с усыновлением
Народный артист России Григорий Лепс в беседе с Эмином Агаларовым дал понять, что в его личной жизни произошли перемены. Певец сообщил, что рядом с ним есть женщина, к которой он испытывает чувства.
По словам певца, возлюбленная не проживает с ним на одной территории. Артист добавил, что ещё не определился с тем, как называть их связь.
«Это важно для любого мужчины, чтобы у него была женщина. Чтобы был тыл», — пояснил музыкант.Кроме того, Лепс рассказал, что мечтает о новой семье и хотел бы воспитать ещё как минимум двоих детей. Сейчас он предпринимает попытки оформить усыновление — речь идёт о мальчике. По мнению исполнителя, с ним ему будет проще найти общий язык, чем с девочкой.
Певец объяснил, что процесс усыновления идёт тяжело, поскольку он один и постоянно гастролирует — эти факторы усложняют процедуру. Однако артист настроен добиться результата и уверен, что обязательно возьмёт хотя бы одного ребёнка.