«Чтобы был тыл»: Григорий Лепс намекнул на новый роман

12 июля 2026, 12:29

Григорий Лепс рассказал о новой возлюбленной и сложностях с усыновлением

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс в беседе с Эмином Агаларовым дал понять, что в его личной жизни произошли перемены. Певец сообщил, что рядом с ним есть женщина, к которой он испытывает чувства.





По словам певца, возлюбленная не проживает с ним на одной территории. Артист добавил, что ещё не определился с тем, как называть их связь.

«Это важно для любого мужчины, чтобы у него была женщина. Чтобы был тыл», — пояснил музыкант.