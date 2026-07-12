Ирина Горбачёва на свадьбе подралась с близкой подругой Иды Галич
Актриса Ирина Горбачёва разыграла драку на свадьбе Иды Галич. Об этом стало известно из личного блога продюсера Валерии Ёркиной.
Галич провела второй день свадьбы в стиле нулевых с ностальгическим оттенком. На мероприятии воссоздали атмосферу той эпохи: гости увидели традиционное похищение невесты, куклу на капоте автомобиля, хиты из золотого сборника и даже постановочную драку.
Горбачёва разыграла шуточный конфликт с Катей Новиковой, близкой подругой Иды. Женщины в ярких образах устроили театральную сценку, изображая борьбу за внимание Дениса Дорохова. Он выглядел как типичный «краш» из двухтысячных. В определённый момент Ирина и Екатерина в шутку набросились друг на друга, а Денис бросился их разнимать.
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