Ирина Горбачёва на свадьбе подралась с близкой подругой Иды Галич

12 июля 2026, 11:22

Ирина Горбачёва (Фото: кадр из комедии «Комментируй это»)

Актриса Ирина Горбачёва разыграла драку на свадьбе Иды Галич. Об этом стало известно из личного блога продюсера Валерии Ёркиной.